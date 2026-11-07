Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda - Son Dakika
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Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

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Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe\'de ayrılık kapıda
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2 yorum

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın Hollandalı çalıştırıcının takımda kalmasını istediği, Belözoğlu'nun ise birlikte çalışmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde ayrılık ihtimali güç kazandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından bu kez Dirk Kuyt'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte teknik ekipte yaşanabilecek değişiklikler gündeme gelirken Hollandalı çalıştırıcının takımda kalıp kalmayacağı konusunda yönetim ile yeni teknik direktör arasında görüş ayrılığı yaşandığı öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM KALMASINI İSTİYOR

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki görevine devam etmesinden yana. Hollandalı ismin takımda kalmasını isteyen Yıldırım'ın aksine Emre Belözoğlu'nun farklı bir düşüncede olduğu belirtildi. İki ismin Kuyt'ın geleceği konusunda aynı görüşü paylaşmaması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda

EMRE BELÖZOĞLU BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTEMİYOR

Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Dirk Kuyt ile birlikte çalışmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Kendi teknik ekibini oluşturması beklenen Belözoğlu'nun bu yaklaşımı nedeniyle Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Kuyt'ın görevine devam edip etmeyeceği konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

GÖZLER FENERBAHÇE YÖNETİMİNDE

Aziz Yıldırım'ın Kuyt'ın kalmasını istemesi, Emre Belözoğlu'nun ise ayrılığa sıcak bakması nedeniyle sarı-lacivertli kulüpte nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Fenerbahçe yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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    Yorumlar (2)

  • muratcil717 muratcil717:
    Bir haftadır anlaştılar diye haber yapıyorsunuz bugün anlaşamadılar ayrılık kapıda diye bu nasıl iş anlamadım 2 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    brakında adam işini yapsın başkan, yoksa gel sen teknik direktör ol o zaman. 0 0 Yanıtla
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