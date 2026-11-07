Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık - Son Dakika
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Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

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Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe\'de şok ayrılık
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1 yorum

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte kadroda değişim hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertlilerin 6,7 milyon euroya transfer ettiği Ognjen Mimovic'in yeni teknik direktörün planlarında yer almadığı ve ocak ayında takımdan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun oturmasının ardından ara transfer dönemine yönelik ilk ayrılık iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın kadrosunu değerlendirmeye başlayan genç teknik adamın, gelecek planlamasında yer vermediği futbolcularla yolların ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi. Bu doğrultuda gündeme gelen ilk isim ise büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen Fenerbahçe formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Ognjen Mimovic oldu.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PLANLARINDA YER ALMIYOR

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de ocak ayında ayrılması beklenen ilk futbolcu Ognjen Mimovic. Emre Belözoğlu'nun gelecek planlamasında düşünmediği 22 yaşındaki Sırp sağ bekin ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce görev yapan teknik direktörlerden de forma şansı bulamayan genç oyuncunun sarı-lacivertli kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

6,7 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'i Ocak 2025'te Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, genç sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı. Kızılyıldız'da sergilediği performansla dikkat çeken Mimovic, hem savunmadaki enerjisi hem de hücuma verdiği destek nedeniyle gelecek vadeden futbolcular arasında gösteriliyordu.

TEK BİR RESMİ MAÇA BİLE ÇIKAMADI

Yüksek bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılan Mimovic, transferinin üzerinden geçen süreye rağmen sarı-lacivertli formayla resmi bir karşılaşmada görev alamadı. Önceki teknik direktörlerin de tercih etmediği Sırp futbolcunun, Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından takımdan ayrılması bekleniyor. İddia edilen ayrılığın gerçekleşmesi halinde Mimovic, Fenerbahçe kariyerini resmi maça çıkamadan tamamlayacak.

Emre BelözoğluFenerbahçeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • 5s9g5fqbzp 5s9g5fqbzp:
    vay fenerim vay.emekliliği gelmiş topçuları al,genç oyuncuları sepetle.bravo 1 0
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