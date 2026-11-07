Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha - Son Dakika
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Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha

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Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
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4 yorum
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Görüntüsü olmasa kimsenin inanmayacağı bir olay daha
Haber Videosu

Tır lastiğini tamir eden ustaları çömelerek izleyen kişi, birkaç santim farkla büyük bir faciadan kurtuldu.

Tamirhanede tır lastiği değişimi ve tamiri yapıldığı sırada yaşanan olayda, çalışmaları yakından takip eden bir vatandaş facianın eşiğinden döndü. Ustaların işlemini hemen yanı başlarında çömelerek izleyen kişi, basınçla patlayan lastiğin birkaç santim uzağına düşmesi ile hayatta kaldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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    Yorumlar (4)

  • orhan karasu orhan karasu:
    Yahu ne millet memleket öfkeniz var ne. Zaten olay Türkiye de değil ş Sırf yorum yapmak için yapıyorsunuz. 0 0
  • sezgin ÇİÇEK sezgin ÇİÇEK:
    Tır lastikleri böyle ulu orta şişirilmez. Bu iş için yapılmış özel kafeslerinin içinde şişirilir. Ben daha böyle bir kafes kullanana rastlamadım. İş güvenliği bilincimiz çok zayıf. 0 0
  • sezgin ÇİÇEK sezgin ÇİÇEK:
    Tır lastiği bu iş için yapılmış özel kafeste şişirilir, bizimkiler çok bildikleri için böyle önlemler almaz maalesef 0 0
  • enginkaya7 enginkaya7:
    zaten insanin basina ne gelirse hep bi meraktan ,, 0 0
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