Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu\'ndan Arda Turan\'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan ile rakip olacakları karşılaşma öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski takım arkadaşına övgüler yağdıran Belözoğlu, "Çok değerli bir kardeşim. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, tarihi mücadelede dostluğun ön planda olacağını ancak iki tarafın da kazanmak için mücadele edeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan hakkında konuştu. Türk futbolunun iki önemli isminin Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda rakip olacak olması dikkat çekerken, Belözoğlu eski takım arkadaşına duyduğu saygıyı dile getirdi.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki Türk teknik direktörü karşı karşıya getirecek. İmza töreninde Belözoğlu'na, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik adamın birbirine rakip olacağı hatırlatılarak Arda Turan hakkındaki düşünceleri soruldu. Belözoğlu, bu karşılaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek eski takım arkadaşıyla rakip olmaktan gurur duyacağını ifade etti.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

"ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİM"

Arda Turan ile geçmişte A Milli Takım forması altında birlikte mücadele ettiklerini hatırlatan Emre Belözoğlu, genç teknik adamın yurt dışında ortaya koyduğu çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Belözoğlu, "Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

"ZORLU ŞARTLARDA HERKESE ÖRNEK OLUYOR"

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki çalışmalarına da değinen Belözoğlu, eski takım arkadaşının zorlu koşullara rağmen başarılı işler yaptığını vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, "Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor" diyerek Turan'a övgüde bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

"REKABETTEN ÖTE DOSTLUK OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaya ilişkin beklentilerini de paylaşan Emre Belözoğlu, Arda Turan ile aralarındaki dostluğun saha içindeki rekabetten etkilenmeyeceğini ancak iki takımın da galibiyet için mücadele edeceğini belirtti. Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak" dedi.

Shakhtar DonetskEmre BelözoğluFenerbahçeArda TuranSözlerSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk Bakan Çiftçi duyurdu Ruhsatlı silah sahiplerine yeni zorunluluk! Bakan Çiftçi duyurdu
Fatih Erbakan’dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur Fatih Erbakan'dan tutuklama yorumu: Lidersiz örgüt mü olur?
Bursasporlu Bayramov’dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol Bursasporlu Bayramov'dan ceza sahası dışından kendi kalesine jeneriklik gol
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu Oltasına takılan balık hayatını değiştirdi: Bir anda milyoner oldu
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
11 üniversiteye yeni rektör atandı 11 üniversiteye yeni rektör atandı
09:11
Fatma Betül Sayan Kaya’yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
08:43
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var
Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
08:29
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin’de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı
08:22
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar Kasımpaşa durdurulamıyor
Emre Belözoğlu olmadan da kazanıyorlar! Kasımpaşa durdurulamıyor
08:15
Volkan Demirel “Biliyorum“ diyerek Emre Belözoğlu’nun ilk hamlesini açıkladı
Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
08:08
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
Milli takıma gitmeyi reddeden futbolcuya idam tehdidi
08:02
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
07:51
Motorine indirim geldi İşte güncel akaryakıt fiyatları
Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
07:36
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 09:14:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android