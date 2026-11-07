Emre Belözoğlu\'ndan Arda Turan\'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan hakkında konuştu. Türk futbolunun iki önemli isminin Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonunda rakip olacak olması dikkat çekerken, Belözoğlu eski takım arkadaşına duyduğu saygıyı dile getirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİHİ KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, iki Türk teknik direktörü karşı karşıya getirecek. İmza töreninde Belözoğlu'na, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik adamın birbirine rakip olacağı hatırlatılarak Arda Turan hakkındaki düşünceleri soruldu. Belözoğlu, bu karşılaşmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek eski takım arkadaşıyla rakip olmaktan gurur duyacağını ifade etti.

"ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİM"

Arda Turan ile geçmişte A Milli Takım forması altında birlikte mücadele ettiklerini hatırlatan Emre Belözoğlu, genç teknik adamın yurt dışında ortaya koyduğu çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Belözoğlu, "Benim için ayrı bir gurur olacak. Çok değerli bir kardeşim. Milli formaya beraber hizmet ettik. Yurt dışında çok güzel işler başarıyor" ifadelerini kullandı.

"ZORLU ŞARTLARDA HERKESE ÖRNEK OLUYOR"

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'teki çalışmalarına da değinen Belözoğlu, eski takım arkadaşının zorlu koşullara rağmen başarılı işler yaptığını vurguladı. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü, "Çok zorlu şartlarda birçok meslektaşımıza nasıl davranması gerektiğini, nasıl çalışılacağını gösteriyor" diyerek Turan'a övgüde bulundu.

"REKABETTEN ÖTE DOSTLUK OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmaya ilişkin beklentilerini de paylaşan Emre Belözoğlu, Arda Turan ile aralarındaki dostluğun saha içindeki rekabetten etkilenmeyeceğini ancak iki takımın da galibiyet için mücadele edeceğini belirtti. Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir karşılaşma olacak. O da, ben de kazanmak için çalışacağız. Rekabetten öte dostluk olacak ama kazanmak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Güzel bir maç, güzel bir tevafuk olacak" dedi.