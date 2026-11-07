Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak

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Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gençlere yönelik yeni destek düzenlemesini açıkladı. 2027 yılından itibaren yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin meslekleri alanlarında eğitim alan katılımcılar ile kendi mesleklerinde istihdama katılan meslek lisesi mezunlarına ödenen cep harçlığı yüzde 50'ye kadar artırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin'de düzenlenen Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı Toplantısı'nda gençlerin mesleki gelişimini ve istihdamını destekleyecek yeni uygulamayı duyurdu. İş gücü piyasasının dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliğiyle birlikte dönüşüm geçirdiğine dikkat çeken Işıkhan, bu süreçte gençlerin yeni mesleklere hazırlanmasını kolaylaştıracak desteklerin artırılacağını belirtti.

CEP HARÇLIĞI YÜZDE 50'YE KADAR ARTIRILACAK

Bakan Işıkhan, aktif iş gücü programları kapsamında belirli alanlarda eğitim alan katılımcılar ile kendi alanlarında çalışan meslek lisesi mezunlarına verilen cep harçlığında artışa gidileceğini açıkladı. Yeni düzenleme 2027 yılından itibaren uygulanacak.

Daha önce mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının işbaşı eğitim programlarına katılımında cep harçlığının yüzde 30 artırıldığını hatırlatan Işıkhan, yeni uygulamayla artış oranının yüzde 50'ye kadar çıkarılacağını bildirdi.

KİMLER YÜZDE 50'YE KADAR ARTIRIMDAN YARARLANACAK?

Yeni destek düzenlemesi, İŞKUR'un aktif iş gücü programları kapsamında belirlenen alanlarda eğitim gören katılımcıları ve kendi meslek alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarını kapsayacak.

Destekten yararlanabilecek gruplar arasında yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılar bulunuyor.

BAKAN IŞIKHAN AYRINTILARI AÇIKLADI

Yeni düzenlemeye ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi mezun oldukları alanlarda çalışan meslek lisesi mezunlarının iş başı eğitim programlarına katılımında cep harçlığını yüzde 30 arttırmıştık. 2027 yılından itibaren aktif iş gücü programlarımız kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, yapay zeka ve geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda eğitim alan katılımcılarımız ile kendi alanlarında istihdama katılan meslek lisesi mezunlarımıza ödenen cep harçlığını yüzde 50'ye kadar artırıyoruz. Böylece hem gençlerimizin mesleki becerilerini geliştirmelerini hem de geleceğin iş alanlarına daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek olacağız."

"İNSANI GERİDE BIRAKAN DÖNÜŞÜM BAŞARILI OLAMAZ"

Ulusal Adil Geçiş Stratejisi'nin hedeflerine de değinen Işıkhan, teknolojik dönüşümün çalışanları ve toplumun bütün kesimlerini kapsaması gerektiğini vurguladı.

Işıkhan, "Asıl mesele bütün bu gelişmeler yaşanırken insanımızın nerede duracağıdır. Gençlerimiz yeni mesleklere nasıl hazırlanacak? En önemlisi de bu büyük değişimin ortaya çıkaracağı fırsatlardan toplumun bütün kesimleri nasıl yararlanacak? Biz üretimimizi güçlendirirken çalışanlarımızı koruyan, rekabet gücümüzü artırırken sosyal adaleti gözeten bir dönüşümü hedeflemekteyiz. İnsanı geride bırakan bir dönüşüm, ne kadar ileri teknolojiye dayanırsa dayansın gerçek anlamda başarılı olamaz." dedi.

Dijital DönüşümVedat IşıkhanMeslek LisesiYapay ZekaEkonomiSon Dakika

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