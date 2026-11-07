8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı seri cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Üç ayrı köyde ve dört farklı noktada pompalı tüfekle saldırılar düzenleyen Arif Sefa Özdemir'in, ilk cinayetlerin ardından kaçabilmek için karşılaştığı sürücüleri hedef aldığı ve araçlarını gasp ettiği belirlendi.

İLK 3 KİŞİYİ BORÇ ANLAŞMAZLIĞI NEDENİYLE ÖLDÜRDÜ

İlk saldırı saat 15.10'da Ayazini köyü kırsalında gerçekleşti. Biçerdöver alım satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı yaşadığı Numan Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile buluşan Özdemir, çıkan tartışmanın ardından 3 kişiyi başlarından vurarak öldürdü.

Jandarmadaki ifadesinde cinayetleri önceden tasarladığını anlatan Özdemir, "Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum" dedi. Şüpheli, 3 kişiyi tarlaya bakma bahanesiyle kırsal alana götürdüğünü ve araçlarıyla kaçmalarını engelleyerek ateş açtığını itiraf etti.

YAŞLI ÇİFTİ ÖLDÜRÜP CESETLERİNİ YAN YANA DİZMİŞ

İlk saldırıdan yaklaşık 20 dakika sonra Kıyır köyüne ulaşan Özdemir, saat 15.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti. Araçta bulunan Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'u (68) yakın mesafeden başlarından vurarak öldürdü.

Cinayetlerin ardından ortaya çıkan en sarsıcı ayrıntılardan biri de Özdemir'in yaşlı çifte yaptıkları oldu. Şüphelinin, öldürdüğü çiftin cansız bedenlerini otomobilden çıkararak yol kenarında yan yana dizdiği, ardından araçlarını gasp ederek bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

POLİSİ ARAYACAĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜYÜ DE ÖLDÜRDÜ

Gasp ettiği otomobille kaçışını sürdüren Özdemir, yaklaşık 1 kilometre ileride hayvan alım satımı yapan İsmail Şen ile karşılaştı. Şen'in tüfeği fark ederek polisi arayacağını söylemesi üzerine Özdemir'in ateş açarak onu da öldürdüğü öğrenildi.

Şüpheli, ifadesinde kaçış güzergahında araç değiştirmek amacıyla saldırılarını sürdürdüğünü anlattı.

İKİ ÖĞRETMENİ ÖLDÜRMEDEN ÖNCE GERİYE SAYMIŞ

Saat 15.47'de Yukarıtandır köyü yakınlarına ulaşan Özdemir, içinde 3 kadının bulunduğu otomobili durdurdu. Kadınlardan biri araçtan inerken diğer 2 kişi otomobilde kaldı.

Jandarmadaki ifadesinde öğretmenlere araçtan inmeleri için süre verdiğini anlatan Özdemir, "Önce 10'dan geriye, sonra 5'ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm" dedi.

Saldırıda öğretmen Hilal Mete olay yerinde hayatını kaybederken Ayşe Sena Demir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

45 DAKİKADA 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Afyonkarahisar'da 3 ayrı köy ve 4 farklı noktada saldırılar düzenleyen Özdemir, yaklaşık 45 dakika içerisinde 8 kişiyi öldürdü. Kaçışı sırasında Afyonkarahisar kent merkezinde çocuklarını okuldan almaya giden 3 çocuk annesi Sevgi Postalcı'yı da başından vurarak ağır yaraladı. Postalcı'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cinayetlerin ardından Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçan Özdemir, burada da araç gasp ederek izini kaybettirmeye çalıştı. Jandarmanın takibi sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece birden fazla kişiyi kasten öldürme suçundan tutuklandı.

İşte katliama neden olan biçerdöver

KATLİAMIN ARKASINDAN BİÇERDÖVER ANLAŞMAZLIĞI ÇIKTI

Arif Sefa Özdemir'in jandarmada verdiği ifadede, cinayetlerin fitilini ateşleyen anlaşmazlığın biçerdöver alışverişinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Özdemir, Kırşehirli Numan Toprak'tan 40 bin Euro karşılığında vadeli olarak satın aldığı biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını, ancak makinenin İzmir'de bir tarlada çalışırken yanarak kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Yaşanan olayın ardından taraflar arasında kalan borç miktarı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Özdemir, 4 bin Euro borcu kaldığını savunurken kendisinden 11 bin Euro talep edildiğini belirtti. Tartışmaların büyümesi üzerine alacaklılarla buluşan şüpheli, 3 kişiyi kırsal alana götürerek pompalı tüfekle öldürdüğünü itiraf etti.

KÖYLÜLER YANAN BİÇERDÖVER İÇİN 50 BİN TL TOPLAMIŞ

Katliamın ardından Özdemir'in kullandığı biçerdöverin İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulunduğu belirlendi. Mahalle muhtarı Osman Kavlagan, biçerdöverin yanmasının ardından şüpheliye destek olmak amacıyla köylüler ve esnafın yaklaşık 50 bin TL topladığını açıkladı. Lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçuların da yardımda bulunduğunu belirten Kavlagan, Özdemir'in daha sonra ortaklaşa yeni bir biçerdöver aldığını ancak bu işte de zarar gördüğünü kendisine anlattığını söyledi.

KATLİAMDAN ÖNCE MUHTARDAN HELALLİK İSTEMİŞ

Tekeli Atatürk Mahallesi Muhtarı Osman Kavlagan, Özdemir'in çarşamba günü saat 18.42'de kendisini telefonla aradığını ve yaklaşık 9 dakika görüştüklerini anlattı. Görüşme sırasında Özdemir'in kendisine iki kez hakkını helal etmesini söylediğini belirten Kavlagan, şüphelinin biçerdöverin üzerindeki brandayı tamir etmek için yaptığı çağrıyı da geri çevirdiğini aktardı. Kavlagan, katliamı haberlerden öğrendiğini ve Özdemir'in adını duyduğunda büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

"YARDIM ETTİĞİM İÇİN PİŞMAN OLDUM"

Biçerdöverin yandığı tarlanın sahibi Ahmet Gök ise yangında hem makinenin hem de kendi tarlası ve mahsulünün zarar gördüğünü söyledi. Olayın ardından Özdemir'den şikayetçi olmadıklarını ve köyde kendisine maddi destek sağlamak için para topladıklarını anlatan Gök, 8 kişinin öldürüldüğü katliamı öğrendikten sonra yaşadığı pişmanlığı dile getirdi. Gök, "Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum" dedi.