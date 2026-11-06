Prag\'dan kalkan iki uçak bomba ihbarı sonrası Venedik ve Bükreş\'e acil iniş yaptı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ÇEKYA Prag Havalimanı'ndan kalkan iki uçağa bomba ihbarı yapıldı. Pilotlar acil durum deklere ederken, uçakların biri Venedik Havalimanı'na diğeri ise Bükreş Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Avrupa Hava Sahası, son üç gündür uçaklara yapılan bomba ihbarları nedeniyle alarma geçti. Yüzlerce yolcu taşıyan uçaklar ihbarlar nedeniyle savaş uçaklarının gözetiminde başka havalimanların iniş yapmak zorunda kaldı. İhbarlar ise asılsız çıktığı öğrenildi. Bugün Prag-Roma seferini yapan uçak seyir halindeyken uçağın pilotu acil durum deklere etti. Uçak Venedik Havalimanı'na yönlendirilerek acil iniş yaptı. Prag-Bükreş seferini yapan uçağına da bomba ihbarı yapıldı. Pilot acil durum deklere ederken uçak Bükreş Havalimanı'na acil iniş yaptı. İki havalimanında da gerekli güvenlik önlemleri alınırdı.

20'NİN ÜZERİNDE UÇAĞA BOMBA İHBARI YAPILDI

Bu hafta başından itibaren Wizz Air'e ait iki uçuş, LOT Airlines'e ait bir uçuş ve Scandinavian Airlines'a ait bir uçuş hakkında bomba ihbarları yapıldı. İhbarlar nedeniyle iniş yapılan Avrupa'daki havalimanlarında güvenlik önlemleri alınırken, diğer uçuşlarda da aksamalar ortaya çıktı. Yetkililer ihbarların kaynağı ve nedenleri hakkında bir açıklama yapmazken, ihbar edilen uçakların Doğu Avrupa'daki destinasyonlara seyir yapan uçuşları olması dikkat çekti. İtalya Bergamo'dan Bulgaristan'ın Sofya şehrine giden bir uçak, Bulgar yetkililere yapılan bir ihbarın ardından 3 Kasım'da iniş yaptıktan sonra arandı. Pazartesi günü ise Londra Luton Havalimanı'ndan Sofya'ya giden bir uçak aynı nedenle Budapeşte'ye yönlendirildi ve savaş uçakları tarafından eşlik edilerek götürüldü. Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, Dublin'den 185 yolcu taşıyan bir Ryanair uçağının Sofya'ya iniş yaptıktan sonra kontrol edildiğini açıkladı. Kopenhag ile Varşova arasında sefer yapan bir SAS uçuşu da bomba ihbarı aldı. Dün ise Dublin-Roma seferini yapan bir uçak Évreux-Fauville Hava Üssü'ne yönlendirildi.