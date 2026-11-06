Türkiye\'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Gebze Fabrikası'nın kapatılmasına yönelik kararını duyurdu. Şirketin 5 Kasım 2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut siparişlerin tamamlanmasının ardından fabrikadaki üretim faaliyetleri sona erdirilecek.

GEBZE FABRİKASI ÜRETİMİ DURDURACAK

Şirketin açıklamasına göre Carrier markalı klima santrali, çatı tipi klima ve fancoil ürünlerinin üretildiği Gebze Fabrikası'nda faaliyetlerin 28 Şubat 2027 tarihinde durdurulması planlanıyor. Fabrikadaki üretimin tamamının Carrier markalı ürünlerden oluşması nedeniyle, şirketin bu markaya yönelik faaliyetlerini sonlandırmasıyla tesisin üretimi de sona erecek.

Kararın, Alarko Holding ile Carrier HVACR Investments B.V. arasında imzalanan pay alım sözleşmesi ve faaliyet ayrıştırma anlaşması kapsamında alındığı bildirildi. Mevcut ve kabul edilmiş siparişler, müşteri taahhütleri doğrultusunda tamamlanarak sevk edilecek.

183 ÇALIŞANIN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fabrikanın kapatılmasıyla birlikte üretim, Ar-Ge ve destek birimlerinde görev yapan toplam 183 çalışanın iş sözleşmesi feshedilecek. Çalışanlardan 119'unun iş sözleşmesi 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erdirilecek. Kalan 64 kişinin iş sözleşmesi ise üretim ve sevkiyat programına bağlı olarak Şubat 2027 sonuna kadar kademeli biçimde feshedilecek.

Şirket, çalışanlara 5 Kasım 2026 tarihinden itibaren yasal ihbar süreleri dikkate alınarak bireysel ve yazılı bildirim yapılacağını açıkladı.

YAKLAŞIK 293 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Alarko Carrier'ın KAP açıklamasına göre işten çıkarılacak çalışanlara ödenmesi öngörülen kıdem ve ihbar tazminatlarının toplamı yaklaşık 293 milyon TL olacak. Diğer çalışan yükümlülükleri ve tesis kapanış giderleri de dahil olmak üzere kararın toplam finansal etkisinin hesaplanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kesinleşen tutarların şirketin ilgili finansal tablolarına yansıtılacağı ve önemli gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

ŞİRKETİN ÜRETİM MALİYETİNİN YÜZDE 55'İNİ OLUŞTURUYOR

Gebze Fabrikası'ndaki üretimin, şirketin toplam üretim maliyeti içerisindeki payının yaklaşık yüzde 55 olduğu açıklandı. Fabrikada üretilen Carrier markalı ürünlerin 2025 yılındaki satışları ise şirketin toplam net satışlarının yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturdu.

Şirket, yeniden yapılanmayla kaynakların daha verimli kullanılmasını, operasyonel verimliliğin artırılmasını ve giderlerin azaltılmasını hedefliyor.

ESKİŞEHİR FABRİKASI ÜRETİME DEVAM EDECEK

Gebze'deki üretimin durdurulması kararının Eskişehir Fabrikası'nı etkilemeyeceği bildirildi. Eskişehir'de Alarko markalı ürünlerin üretimi ile satış ve satış sonrası hizmet faaliyetleri mevcut şekilde sürdürülecek.

Alarko Carrier, Gebze Fabrikası'nın kapanmasının şirket faaliyetlerinin sürekliliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını beklemediğini açıkladı. Üretimin sona ereceği tarihin ise tedarik süreçleri ve müşteri sevkiyat programına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.