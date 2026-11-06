Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland - Son Dakika
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Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland

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Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
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Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
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Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü saldırıda yaşamını yitiren Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda öldürülen Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Yakınları, Türk bayrağına sarılı tabut musalla taşına konulduğunda öperek uzun süre gözyaşı döktü. 

Cuma vakti kılınan cenaze namazına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, İl jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, İl Millli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş ve Demir'in yakınları katıldı. Demir'in cenaze namazını, İl Müftüsü Aydın Yığman kıldırdı. Cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi evine götürülerek helallik alındı. Ardından Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. 

Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland

Mezarlıktaki törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Demir'in ailesine başsağlığı diledi. Törende konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, "Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden, Yukarıtandır Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ayşe Sena Demir öğretmenimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm eğitim camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatının en verimli çağında bir eğitim neferimizin böylesine acı bir olayla hayatını kaybetmesi yüreğimizi derinden yaraladı. Yaşanan bu elim olayın acısını yüreğimizde hissediyor, bir daha benzer acıların yaşanmamasını temenni ediyorum. Ayşe Sena Demir öğretmenimiz ve saldırıda hayatını kaybeden 8 vatandaşımızın mekanı cennet olsun" dedi.

Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland

KIZININ FOTOĞRAFINA DOKUNARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Demir’in babası Ahmet Demir ise tabutun önüne konulan kızının fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü. Törenin ardından Ayşe Sena öğretmenin naaşı defnedildi. Cenaze törenine Demir'in hayatını kaybettiği araçta bulunan meslektaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe de katıldı.

Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland

NE OLDU?

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini, Kıyır ve Yukarıtandır köylerinde 5 Kasım’da düzenlenen silahlı saldırılarda, ikisi öğretmen 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırıların ardından kaçtığı Eskişehir’de yakalanarak Afyonkarahisar’a getirilen Arif Sefa Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Kaynak: DHA
Ayşe Sena3. SayfaAntalyaGüncelAfyonAfyonSon Dakika

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