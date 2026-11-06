Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı - Son Dakika
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Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

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Sergen Yalçın\'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
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Sergen Yalçın\'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı ilk aday kadroda dikkat çeken bir karara imza attı. Vincenzo Montella döneminde yaşanan kriz nedeniyle milli takımdan uzak kalan Berke Özer, yeniden ay-yıldızlı ekibe davet edildi. Daha önce genç kaleciyi kadroya alacağının sinyalini veren Yalçın, sözünü tuttu.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın döneminin ilk aday kadrosu açıklandı. UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekipte yeni teknik direktörün tercihleri dikkat çekerken, en önemli gelişmelerden biri Berke Özer'in geri dönüşü oldu. Vincenzo Montella döneminde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle milli takımdan uzak kalan genç kaleci, Sergen Yalçın'ın açıkladığı listeye dahil edildi.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

MONTELLA DÖNEMİNDE KRİZ YAŞANMIŞTI

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella döneminde Berke Özer ile yaşanan anlaşmazlık, genç kalecinin ay-yıldızlı ekipten uzak kalmasına neden olmuştu. Montella'nın görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'ın Berke konusunda nasıl bir karar vereceği merak ediliyordu.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

Deneyimli teknik adam, göreve gelmesinin ardından yaptığı açıklamalarda geçmişte yaşanan sorunların çözülebileceğini belirterek genç kaleciye kapıyı açık bırakmıştı.

"BERKE İLE KONUŞACAĞIM, GELECEK TABİİ Kİ"

Sergen Yalçın, daha önce Kafa Sports YouTube kanalında yaptığı açıklamada Berke Özer'in yeniden milli takıma kazandırılması konusunda olumlu mesajlar vermişti. Yalçın, "Berke Özer ile ilgili daha önce bazı problemler oldu ancak bunlar çözülmeyecek şeyler değil. Bunlar genç çocuklar, hata yapabilirler. Çok zor olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Genç kaleciyle bizzat görüşeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Konuşacağım Berke'yle. Gelecek tabii ki, neden gelmesin? Bir sorun çıkmaz. Bunlar bizim evladımız, gereken konuşmayı yaparız. Özür dilemesi gereken bir şey varsa, özür diler. Çözeriz."

Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

CANLI YAYINDA SÖZÜNÜ VERDİ, KADROYA ALDI

Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde düzenlenen basın toplantısında Berke Özer hakkında yeniden konuşan Sergen Yalçın, genç kalecinin milli takıma dönmek istediğini açıklamıştı. Yalçın, canlı yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

"Problemler yaşanabilir, bunlar genç çocuklar. Berke milli takıma gelmek için can atıyor. Berke'yle kimsenin sorunu olduğunu düşünmüyorum. Kadromuzda olacak."

Deneyimli teknik adam, bu açıklamasının ardından duyurduğu aday kadroda Berke Özer'e yer vererek daha önce verdiği sözün arkasında durdu.

BERKE ÖZER YENİDEN AY-YILDIZLI FORMAYI GİYECEK

Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için belirlediği aday kadronun kaleci rotasyonunda Berke Özer'in yanı sıra Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Serhat Öztaşdelen yer aldı. Berke'nin yeniden kadroya çağrılmasıyla birlikte Montella döneminde yaşanan krizin ardından milli takımda yeni bir sayfa açılmış oldu. Genç kalecinin karşılaşmalarda forma giyip giymeyeceği ise Sergen Yalçın'ın tercihine bağlı olacak.

İLK RAKİP BELÇİKA

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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