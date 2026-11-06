Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış - Son Dakika
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Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış

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Emre Belözoğlu\'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
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Emre Belözoğlu\'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, imza töreninde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile olan dostluğu hakkında gelen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Fenerbahçe'ye transfer sürecini eşinden bile gizlediğini açıklayan Belözoğlu, "Fenerbahçe'yi hiç kimseye değişmem. Arkadaşlıklarımdan, dostluklarımdan daha önemli şeyler var" dedi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, düzenlenen imza töreninde özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir ayrıntıyı paylaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasındaki yakın ilişkinin sarı-lacivertli taraftarları rahatsız ettiği yönündeki soruyu yanıtlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'ye olan bağlılığını anlatırken geçmişteki transfer sürecine ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

"EŞİMLE BİLE PAYLAŞMADIM"

İmza töreninde Emre Belözoğlu'na, "Okan Buruk ile olan pozitif ilişkiniz Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etmekte. Fenerbahçe taraftarlarını rahatlatmak için bu konuda bir şeyler söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.

Belözoğlu, bu soruya yanıt verirken Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde yaşadığı bir olayı anlattı. Sarı-lacivertli kulüple ilgili konularda gizliliğe büyük önem verdiğini belirten deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe mevzu olduğunda ben buraya transfer olurken bu işin mahremiyetini düşündüğümden eşimle bile paylaşmadım" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ HİÇ KİMSEYE DEĞİŞMEM"

Okan Buruk ile olan dostluğuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Belözoğlu, kişisel ilişkilerinde her zaman belirli bir mesafeyi koruduğunu söyledi. Fenerbahçe'nin kendisi için taşıdığı önemi vurgulayan genç teknik adam, dostluklarıyla kulübe olan bağlılığının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Belözoğlu, "Ben ilişkilerimde mesafeyi korumuşumdur. Fenerbahçe'yi hiç kimseye değişmem. Arkadaşlıklarımdan, dostluklarımdan daha önemli şeyler var" sözleriyle sarı-lacivertli camiaya mesaj verdi.

OKAN BURUK SORUSUNA FENERBAHÇE VURGUSUYLA YANIT

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasındaki ilişkinin gündeme getirildiği basın toplantısında Belözoğlu'nun verdiği yanıtın merkezinde Fenerbahçe'ye duyduğu bağlılık yer aldı. Geçmişteki transferini eşinden bile sakladığını anlatan Belözoğlu, kulübün çıkarlarını kişisel ilişkilerinin önünde tuttuğunu vurguladı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin teknik direktör olması zaten Aziz Yıldırım sen cepte gördü yabancı teknik adama gitti umduğunu bulamadı seni getirdi sen sen daha önce de birkaç takıma gittin geldin Fenerbahçe'ye geldin ama başarılı olmadı zaten başarılı olsaydın kasımpaşa'yı bırakıp gelmezdin Fenerbahçe'de oyuncu grubu iyi değil 1 1 Yanıtla
  • ALPEREN ALPEREN:
    HAYDİ FENER TRİBÜNLERİ SIRA SİZDE..GEÇEN SENE YAPTIĞIZ KÜFÜLÜ TEZAHURAT İÇİN EMRE HOCANIN İLK MAÇINDA ÒZÜR BEKLERİZ. 1 1 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Emre bırak bu işleri.Sen işini yap paranı al.3-5 maç sonra kovmasınlar 0 0 Yanıtla
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