Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
2 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından geleceği merak edilen Dirk Kuyt hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın Hollandalı futbol adamının takımda kalmasını istediği, Belözoğlu'nun da bu görüşe olumlu yaklaştığı belirtildi. Kuyt'ın teknik ekipteki görevinin bugün netleşmesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de teknik heyetin geleceği şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın durumu merak konusu olmuştu. Başkan Aziz Yıldırım ile Belözoğlu'nun Hollandalı futbol adamının geleceği konusunda ortak bir noktada buluştuğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> ve Emre Belözoğlu anlaştı

AZİZ YILDIRIM KALMASINI İSTEDİ

Fenerbahçe'de Liverpool galibiyetinin ardından gözler Dirk Kuyt'a çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, Hollandalı futbol adamının teknik ekipte görev almaya devam etmesinden yana olduğu belirtildi. Yıldırım'ın bu düşüncesini yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile paylaştığı ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN OLUMLU YANIT

Emre Belözoğlu'nun da Aziz Yıldırım'ın Dirk Kuyt konusundaki görüşüne olumlu yaklaştığı kaydedildi. İki ismin ortak bir noktada buluşmasının ardından Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'de kalma ihtimali güçlendi. Kuyt'ın teknik kadroda hangi görevi üstleneceğinin ise bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

"TABİİ Kİ BURADA OLMAK İSTİYORUM"

Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıkça dile getirmişti. Emre Belözoğlu ile futbolculuk döneminden bu yana yakın arkadaş olduklarını belirten Hollandalı isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emre ile iyi bir arkadaşlığımız var. Sabah Emre'yi gördüm. Birbirimize sarıldık. Onu tebrik ettim. Bana şans dileklerini iletti. Takımın iyi performans göstereceğini söyledim."

Kuyt, geleceğine ilişkin ise, "Neler olacağını göreceğiz. Başkan bana bu harika kulüpte olma şansını verdi. Başkan istediği sürece, Emre de isterse kalmaya devam edeceğim. Kulüp için en önemli şey neyse onu yapmamız gerekiyor. Tabii ki burada olmak istiyorum, bu kulübü çok seviyorum" demişti.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

EMRE BELÖZOĞLU İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına Emre Belözoğlu yönetiminde başladı. Liverpool galibiyetiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 5'e yükselten sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle ligde de çıkış yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı

İMZA TÖRENİ SAAT 16.00'DA

Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu'nun resmi imza töreninin bugün saat 16.00'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremiEmre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi Güne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldıGüne damga vuran iddia! Emre Belözoğlu göreve gelir gelmez Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklamaİran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama
Emre BelözoğluAziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeDirk KuytFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (2)

  • Murat Sarıal Murat Sarıal:
    Emreden sonra Fb hocası olacagını biliyor planlıyor, bence Emreden daha çok başarılı olur Kayt 1 0 Yanıtla
  • Tutankamon Hoca Tutankamon Hoca:
    iste bu basarilar diliyorum her ikisineee 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de... Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu Ve PFDK, Emre Belözoğlu kararını duyurdu
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Sonuçlar açıklandı haberi duyan e-Devlet’e akın ediyor Sonuçlar açıklandı; haberi duyan e-Devlet'e akın ediyor
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Kar fena bastırdı İki ilde araçlar yolda kaldı Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Konyalı hacı adayının acı sonu Son nefesini kameralar önünde verdi Konyalı hacı adayının acı sonu! Son nefesini kameralar önünde verdi
14:06
Canlı aktarıyoruz Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın aday kadrosunu açıklıyor
Canlı aktarıyoruz! Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıklıyor
13:48
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:05
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
12:35
Fatma Betül’ün 15 Eylül’deki paylaşımın bakın Önce övdü, sonra vurgun yaptı
Fatma Betül'ün 15 Eylül'deki paylaşımın bakın! Önce övdü, sonra vurgun yaptı
12:22
Emre Belözoğlu’nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçı öncesi konuşması ortaya çıktı
11:48
Beşiktaş nereden nereye Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
11:43
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
11:39
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:11
Bütün köy yasta Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı
09:59
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de büyük indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 14:19:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android