Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
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Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz\'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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1 yorum

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

Akdeniz'de son günlerde yaşanan depremlerin sayısı arttı. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.26'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 695 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesinin Yazı bölgesine 266 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE SALLANMIŞTI

Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıkları, geçtiğimiz pazartesi günü de 5.1 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Deprem denizin 9.7 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
3. SayfaAkdenizDepremGüncelMuğlaDatçaAFADSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • e8594358 e8594358:
    bugün çok mutlu görünüyorsun editör o da Allah ışığıdır editör 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: Akdeniz'de Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. - Son Dakika
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