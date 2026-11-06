Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray\'ın yıldızına kaptırdı

Spor dünyasında iki ezeli rakibin yıldız isimlerini bir araya getiren sürpriz bir aşk iddiası ortaya atıldı. Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva ile Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs'un birlikte olduğu ileri sürüldü. İkilinin İstanbul'daki bir eğlence mekanında bir araya geldiği iddiası dikkat çekti.

STUTTGART GALİBİYETİNİN ARDINDAN BULUŞTULAR

İddiaya göre Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı mağlup etmesinin ardından Ismail Jakobs, takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte Etiler'deki lüks bir gece kulübüne gitti. Senegalli futbolcunun burada Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva ile buluştuğu ve ikilinin gece boyunca birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

MEKANDAN FARKLI KAPILARDAN ÇIKTILAR

Gecenin sonunda yaşandığı iddia edilenler de dikkat çekti. Jakobs ve Torreira'nın eğlence mekanının ana kapısından ayrıldığı, Arina Fedorovtseva'nın ise farklı bir çıkışı kullandığı belirtildi. İkilinin, mekan önünde bekleyen basın mensuplarına birlikte görüntü vermemek için böyle bir yol izlediği ileri sürüldü.

AŞK İDDİASINA HENÜZ YANIT GELMEDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen iki sporcunun aşk yaşadığı yönündeki iddialara ilişkin taraflardan henüz bir doğrulama gelmedi. İkilinin birlikte olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.