Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun - Son Dakika
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Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

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Fatma Betül\'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar\'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
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Fatma Betül\'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar\'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
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Fon soruşturması kapsamında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Tutuklama kararını operasyonun en "derin" kararı olarak nitelendiren Tayyar, "Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun" dedi. Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hesaplaşma" için tüm kapıları araladığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama kararı verildi. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmadaki bu gelişmenin ardından AK Partili Şamil Tayyar, tutuklama kararının siyasi ve idari alanda da önemli sonuçlar doğurabileceğini savundu.

İŞTE TUTUKLANMA NEDENİ OLAN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Fatma Betül Sayan Kaya, "suç örgütüne üye olma" ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kaya'nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. Hakimlik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın iki suçlamadan tutuklanmasına karar verirken İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"FON OPERASYONUNDAKİ EN DERİN KARAR"

Tutuklama kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Şamil Tayyar, gelişmenin beklenmedik olduğunu savundu.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanması, sonuçları itibariyle fon operasyonundaki en 'derin' karardır. Bırakın iktidar tabanını, muhalefet bile ekseriyetle tutuklama kararının çıkacağına inanmıyordu."

Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

"KAYA'NIN SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLARAK TANIMLANMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

Tayyar, açıklamasının devamında Kaya'nın "suç örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmasına dikkat çekti.

"Kaya'nın 'suç örgütü üyesi' olarak tanımlanması, kararın dikkat çekici en önemli yanıdır" diyen Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıkları belki yarına kaldı ama kimsenin yanına kalmadı, kalmayacak. Bekleyin."

Kaya hakkındaki suç örgütü üyeliği isnadı, soruşturma kapsamında yöneltilen bir suçlama olup kesinleşmiş mahkumiyet anlamına gelmiyor.

"SİYASİ ALANDA DA BÜYÜK SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN"

Tayyar'ın açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise soruşturmanın ilerleyen süreçte doğurabileceğini öne sürdüğü sonuçlara ilişkin oldu.

"Sadece adli değil idari ve siyasi alanda da büyük sürprizlere hazır olun" diyen Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan 'hesaplaşma' için tüm kapıları araladı."

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