Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Hamit Gündoğdu:

Ben yazmıştım. Avrupa'da ve ligde bir ivme yakalamış Beşiktaş'ın moralini bozmayın diye..ama olmadı ve yapı yine devreye girdi ve ligde Beşiktaş haksız kayıplara uğradı diye..beyler lig iki takımın şampiyon olması için kurulmadı en başta bunu adil hale getirilmesi gerekiyordu ama olmadı..ülke puanı için yırtınan Beşiktaş ligdeki adaletsizlik sonucu Avrupa'da da geriledi..kazancı olmayan bu durumda Beşiktaş önce can sonra canan durumuna geldi...adaletsiz ortamı yaratanlar şimdi memnunmusunuz?