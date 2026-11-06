Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet - Son Dakika
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Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

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Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
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Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet
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UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, son 5 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, Crystal Palace ve Kasımpaşa maçlarının ardından Celtic karşısında da öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'e deplasmanda 3-2 yenilerek son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlılar, son 5 resmi karşılaşmasında yalnızca bir kez kazanırken özellikle öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekti.

SON 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'i mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa karşısında ise 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Son olarak Celtic deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönen Beşiktaş, böylece son 5 resmi maçını 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı.

CELTIC KARŞISINDA DA AYNI SENARYO

Beşiktaş, Celtic deplasmanında 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 62. dakikada Osmand'ın golüyle beraberliği yakaladı. Celtic, 78. dakikada Duran'ın kaydettiği golle 2-1 üstünlüğü ele geçirdi.

Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Siyah-beyazlılarda 85. dakikada Orkun Kökçü sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi. Ancak Celtic, 87. dakikada Duran'ın bir kez daha fileleri havalandırmasıyla karşılaşmayı 3-2 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşarken 4. haftayı 7 puanla tamamladı.

Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN GOLÜ YETMEDİ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan kaptan Orkun Kökçü, Celtic karşılaşmasının 76. dakikasında oyuna dahil oldu. Milli futbolcu, sahaya girdikten yalnızca 9 dakika sonra attığı golle takımına beraberliği getirdi. Ancak 25 yaşındaki yıldızın golü, siyah-beyazlıların İskoçya deplasmanından puanla dönmesine yetmedi.

SIRADAKİ RAKİP GENÇLERBİRLİĞİ

Son 5 maçında yalnızca Başakşehir'i mağlup edebilen Beşiktaş, 8 Kasım'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, milli ara öncesindeki bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak son haftalardaki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

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    Yorumlar (3)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ben yazmıştım. Avrupa'da ve ligde bir ivme yakalamış Beşiktaş'ın moralini bozmayın diye..ama olmadı ve yapı yine devreye girdi ve ligde Beşiktaş haksız kayıplara uğradı diye..beyler lig iki takımın şampiyon olması için kurulmadı en başta bunu adil hale getirilmesi gerekiyordu ama olmadı..ülke puanı için yırtınan Beşiktaş ligdeki adaletsizlik sonucu Avrupa'da da geriledi..kazancı olmayan bu durumda Beşiktaş önce can sonra canan durumuna geldi...adaletsiz ortamı yaratanlar şimdi memnunmusunuz? 1 0
  • ilyas yarımaga ilyas yarımaga:
    bu teknik direktörü bir gün dahi durdurması kar, dünkü maçta adamlar dört değişıklik birden yaptı maçı aldılar karşılığında taze kanları oyuna almadı dakika 85 olmuş oyuncu değiştiriyor çeltik oynamadığı maçı aldı 0 0
  • Salih Yas Salih Yas:
    Defans komple kötü.Cherny bal yapmayan arı.Vlahoviç traş.Mücadele var devamlılık yok 0 0 Yanıtla
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