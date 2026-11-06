Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı - Son Dakika
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Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

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Italiano için hesap vakti! Beşiktaş son 5 maçta sadece 1 kez kazandı
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2 yorum

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Celtic'e 3-2 yenilerek Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla birlikte son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. Bu sonuçların ardından teknik direktör Vincenzo Italiano'nun performansı taraftarlar tarafından sorgulanmaya başlandı.

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İskoç ekibi Celtic’e 3-2 mağlup oldu. Avrupa'daki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılar 7 puanda kalırken, son 5 maçlık form grafiğindeki düşüş grafiği dikkat çekti.

5 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN CELTIC

Glasgow’daki Celtic Park’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sessiz geçilse de ikinci yarıda tam anlamıyla gol yağmuru yaşandı. Beşiktaş, 54. dakikada Junior Olaitan’ın attığı golle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi Celtic, 62’de Osmand ve 78’de Duran ile skoru 2-1’e getirdi. 86’da Orkun Kökçü ile yeniden eşitliği yakalayan siyah-beyazlılar, bu golden sadece bir dakika sonra 87’de Duran’ın ikinci golüne engel olamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

SON 5 MAÇTA SADECE 1 GALİBİYET

Celtic karşısında alınan mağlubiyet, Beşiktaş’ın son haftalardaki form düşüklüğünü de gözler önüne serdi. Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 resmi müsabakada yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Söz konusu periyotta Trabzonspor deplasmanında 2-0 kaybeden, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ligde RAMS Başakşehir’i 2-0 yenerek aldı. Ardından Kasımpaşa deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen temsilcimiz, son olarak Celtic’e 3-2 yenilerek son 5 maçta 7 puan kaybetti.

ITALIANO SORGULANIYOR

Bu sonuçların ardından İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun da form durumu siyah-beyazlı taraftarlar arasında sorgulanmaya başladı. 

Vincenzo ItalianoBeşiktaşCelticFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Emrah Aydin Emrah Aydin:
    hemen asın kesin! ne bu ya önce istikrar lazım ama bizde sabır nerdee. 0 0
  • ertuğrul ersoy ertuğrul ersoy:
    Hadi oradan hoşt Ben bir beşiktaşlı olarak hocadan memnunum 0 0
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