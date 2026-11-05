Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
22 yorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklamada bulundu. Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin son verileri paylaştı. Hak sahiplerine yapılan ödemelerin sürdüğünü belirten Şimşek, fon tasfiyesine ilişkin ilave adımların da atılacağını ifade etti.

542 BİN 975 HESABA 62,2 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Fon soruşturması kapsamında olağanüstü tasfiye sürecine ilişkin rakamları açıklayan Şimşek, "Olağanüstü tasfiye kapsamında ise 4 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 15 fonda 542 bin 975 hesaba toplam 62,2 milyar TL ara ödeme yapılmıştır" dedi.

Şimşek, bugüne kadar gerçekleştirilen ödemelerin toplam tutarının 130,2 milyar TL'ye ulaştığını belirterek, "Böylece bugüne kadar toplamda 108 fonda, 614 bin 874 hesaba, 420 bin 31 tekil kişiye 130,2 milyar TL ödeme yapılmış ve 179 bin 449 kişi net yatırım tutarının tamamını almıştır" ifadelerini kullandı.

36 ÜLKEDE 9 MİLYAR TL'LİK MAL VARLIĞI TESPİT EDİLDİ

Fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilerin mal varlıklarına yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) yurt dışındaki ilgili kurumlarla iş birliği yaptığını açıkladı.

Şimşek, "Bu süreçte MASAK tarafından fonlardan haksız ve fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançlarla ilgili mal varlıklarının tespiti ve yurt dışındaki mal varlıklarının ülkemize getirilmesine yönelik girişimler de sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Şimşek, 4 Kasım itibarıyla yaklaşık 3,8 milyar TL tutarındaki 100 işlemin ertelendiğini, 36 farklı ülkedeki muadil kurumlarla yürütülen iş birliği sonucunda ise yaklaşık 9 milyar TL tutarında mal varlığının tespit edilerek adli mercilerin bilgisine sunulduğunu bildirdi.

EMEKLİLER İÇİN BÜTÇEDEN KAYNAK AYRILDI

Komisyondaki sunumunda emeklilerin alım gücüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, 2027 yılı bütçesinde bu amaçla kaynak ayrıldığını söyledi.

Şimşek, "2027 yılı bütçesinde emeklilerimizin alım gücünü desteklemek amacıyla kaynak ayırıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanın açıklamasında emekli maaşlarına yapılabilecek iyileştirmenin tutarı veya uygulanma şekline ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Emekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecekEmekli maaşlarında yeni müjde! En büyük zam onlara verilecek
Okurların en beğendiği yorum

“Bakan 25 yıl çalışana 23 bin lira maaş veriyoruz diye övünüyor. Bizler 2 yıllık çalışmalarında Vekillere 450 bin lira aylık maaş veriyoruz. Ne iş yaptılar da…”

Tüm yorumlar (22)
Mehmet ŞimşekEmekli ZammıEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (22)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Bakan 25 yıl çalışana 23 bin lira maaş veriyoruz diye övünüyor. Bizler 2 yıllık çalışmalarında Vekillere 450 bin lira aylık maaş veriyoruz. Ne iş yaptılar da hak etmiş gibi o parayı alıyorlar. 36 1
  • Özcan Ersoy Özcan Ersoy:
    Suleymancilar fetoculer foncular ve diğer yasadışı olaylardan el konulan malvarliklari ve paraları emeklilere verin alın size kaynak Allah'ım yaa 22 1 Yanıtla
    Yunus Durak Yunus Durak:
    Vermeyeceklerdi ancak bu fon krizi etkili oldu, verecekleri rakam emekliyi tatmin etmeyecek rakam. 1 0
  • Özcan Ersoy Özcan Ersoy:
    Sayın bakanim kaynak çok.fonlardan fetoculerden yasa dışı bahisten el konulan paralardan yakalanan tarikatcilarin el konulan mal varliklarindan birazını dağıtın emeklilerede azcik hayır duası alin 10 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    sarı gülden chp belediyelerinin vurgunundan dağıtmasınmı 1 0
  • Ahmet Yel Ahmet Yel:
    Kimse Mehmet Şimşek e kızmasın adam gibi ADAM bu adam bu politikaları yapmasa ihtilal dönemlerinden daha kötü olurduk bu kadar soyguncuyu Mehmet Şimşek daha iyi ne yapablr 1 8
  • Özcan Ersoy Özcan Ersoy:
    Kaynak çok.ben bu halimle akıl ediyorum da neden bürokratlarının akil edemiyor 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korku salan “Yaragar Canavarı“ avlandı Tam 300 kilo Korku salan "Yaragar Canavarı" avlandı! Tam 300 kilo
Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katil zanlısına verilen ceza onandı Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
Kış yüzünü gösterdi Türkiye’nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Pencereye yaslandı, sonrası facia 7. kattaki korkunç ölüm kamerada Pencereye yaslandı, sonrası facia! 7. kattaki korkunç ölüm kamerada
Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı
13:41
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
12:36
TBMM’de “Şerefsiz“ kavgası Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
TBMM'de "Şerefsiz" kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti
12:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
Fatma Betül Sayan Kaya, adliyeye vatandaş kısmından giriş yaptı
11:44
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
11:05
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 14:00:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android