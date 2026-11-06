Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe\'de aynı evde çıktı

Hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu nedenle yıllardır aranan anne, kız ile torun, polisin düzenlediği operasyonla aynı evde yakalandı. Şüphelilerin, yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri ve kiraladıkları evlerde elektrik, su, internet gibi abonelikleri anlaştıkları emlakçının üzerine yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yıllardır firari olarak aranan kişileri yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yıllardır aranan 3 şüphelinin Sancaktepe civarında olduğu tespit edildi. Firari hükümlülerin kuyumculara müşteri gibi girdikleri ardından el çabukluğu ya da oyalama taktiği ile milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları ve bu nedenle kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

ÜÇÜ DE AYNI EVDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saha çalışmasıyla yaptıkları incelemede firari hükümlülerin kaldığı evi tespit etti. Sancaktepe'de tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda Anne Zümbül Ö., kızı Döndü Ö. ve torunu S.S.D. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden anne Zümbül Ö.'nün 2013 yılından bu yana hakkındaki 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlülerden Döndü Ö.'nün ise 2015 yılından bu yana 6 ay 1 gün hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen S.S.D.'nin ise 2023 yılından bu yana 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

KİMLİK ÇIKARMADILAR, HASTANEYE GİTMEDİLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada firari hükümlülerin yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri, resmi hiçbir işlem yapmadıklarını tespit etti. Sık sık adres değiştiren şüphelilerin kayıtlara geçmemesi için taşındıkları evlerdeki elektrik, su, İnternet gibi abonelikleri de anlaştıkları emlakçının üzerine yaptıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Zümbül Ö. ve Döndü Ö. ile Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.S.D. adliyeye sevk edildi.