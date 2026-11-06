Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe'de aynı evde çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe'de aynı evde çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe\'de aynı evde çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe\'de aynı evde çıktı
Haber Videosu

Kuyumculara müşteri gibi girip el çabukluğuyla ziynet eşyası çaldıkları için hapis cezaları kesinleşen anne, kız ve torun, İstanbul polisinin Sancaktepe'deki operasyonuyla yakalandı. Kayıtlara geçmemek için kimlik yenilemeyen, hastaneye gitmeyen üçlünün evlerindeki abonelikleri emlakçının adına açtırdığı ortaya çıktı. Üçü de adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu nedenle yıllardır aranan anne, kız ile torun, polisin düzenlediği operasyonla aynı evde yakalandı. Şüphelilerin, yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri ve kiraladıkları evlerde elektrik, su, internet gibi abonelikleri anlaştıkları emlakçının üzerine yaptırdıkları belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve yıllardır firari olarak aranan kişileri yakalamak için operasyonlarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yıllardır aranan 3 şüphelinin Sancaktepe civarında olduğu tespit edildi. Firari hükümlülerin kuyumculara müşteri gibi girdikleri ardından el çabukluğu ya da oyalama taktiği ile milyonlarca liralık ziynet eşyası çaldıkları ve bu nedenle kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

ÜÇÜ DE AYNI EVDE YAKALANDI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri saha çalışmasıyla yaptıkları incelemede firari hükümlülerin kaldığı evi tespit etti. Sancaktepe'de tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda Anne Zümbül Ö., kızı Döndü Ö. ve torunu S.S.D. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden anne Zümbül Ö.'nün 2013 yılından bu yana hakkındaki 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Firari hükümlülerden Döndü Ö.'nün ise 2015 yılından bu yana 6 ay 1 gün hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilen S.S.D.'nin ise 2023 yılından bu yana 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

KİMLİK ÇIKARMADILAR, HASTANEYE GİTMEDİLER

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada firari hükümlülerin yakalanmamak için yıllardır yeni kimlik çıkartmadıkları, hastaneye gitmedikleri, resmi hiçbir işlem yapmadıklarını tespit etti. Sık sık adres değiştiren şüphelilerin kayıtlara geçmemesi için taşındıkları evlerdeki elektrik, su, İnternet gibi abonelikleri de anlaştıkları emlakçının üzerine yaptıkları belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Zümbül Ö. ve Döndü Ö. ile Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan S.S.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
SancaktepeHırsızlıkİstanbul3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:18
Saniyeler içinde küle döndü “Ölümün de hayırlısı“ dedirten olay
Saniyeler içinde küle döndü! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
09:11
Fatma Betül’ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar’dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun
08:52
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı Fenerbahçe’de ayrılık depremi
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi
08:29
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:14:44. #7.12#
SON DAKİKA: Yıllardır aranan firari üçlü yakalandı: Anne, kız ve torun Sancaktepe'de aynı evde çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android