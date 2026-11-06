Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler - Son Dakika
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Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

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Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan TRT World Forum\'da salonu ayağa kaldıran sözler
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Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan TRT World Forum\'da salonu ayağa kaldıran sözler
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TRT World Forum 2026 etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'yi art niyetli bir şekilde karalamaya ve sıkıştırmaya çalışılan algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için bütün bedenimizi kalbimizi taşın altına koymuş durumdayız" dedi. Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde TRT World Forum 2026 etkinliğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor" diyen Erdoğan, "Uluslararası ilişkilerin temeli olan 'ahde vefa' ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini herkes anlamalıdır. Uluslararası sistem iflas etti" ifadelerini kullandı.

AYAKTA ALKIŞLANAN SÖZLER 

Konuşmasının devamında "Bu engebeli yolu ancak kararlı olanlar gerektiğinde canını ortaya koyanlar yürüyebilir, mazlum ve mağdurların sesini ancak kalbinde merhamet adlı bir çınar olanlar duyabilir ve dünyaya duyurabilir" diyen Erdoğan'ın sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. 

Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki gün boyunca sürecek organizasyonda geniş bir yelpazede kritik meselelerin masaya yatırılacağını vurgulayan Erdoğan; enerjiden ekonomiye, ulaştırmadan yapay zekaya, bölgesel krizlerden küresel sınamalara kadar birçok başlığın istişare edileceği platforma katkı sunacak herkese teşekkür etti.

Gazze Barış Anlaşması'nın uygulanmadığını belirten Erdoğan, dünyanın Gazze'de olanları tribünden seyrettiğini ifade etti.

TRT’nin Türkiye’nin marka organizasyonlarından biri haline gelen forumu başarıyla tertiplediğini ifade eden Erdoğan, kurum yönetimine tebrik ve şükranlarını ileterek şunları kaydetti;

TRT World Forum'un kıymetli katılımcıları, akademi, medya ve sivil toplum camiamızın değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu sene onuncusunu düzenlediğimiz TRT World Forum'un açılışında sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Dünyanın farklı köşelerinden foruma teşrif eden tüm misafirlerimize Türkiye'ye ve İstanbul'a hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. İki gün boyunca önemli konuların ele alınacağı, geniş bir yelpazede güncel ve kritik meselelerin tartışılacağı forumun ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerjiden ekonomiye, yapay zekadan ulaştırmaya, bölgesel krizlerden küresel sınamalara pek çok başlığın istişare edileceği bu platforma değerli fikirleriyle katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum.

"TRT'NİN SESİ DÜNYANIN DÖRT BİR UCUNA ULAŞIYOR"

Türkiye'nin marka organizasyonlarından biri haline gelen TRT World Forum'u bu yıl da başarıyla tertipleyerek bizleri bir araya getiren TRT yönetimine aynı şekilde tebriklerimi ve şükranlarımı iletiyorum. TRT gerek konvansiyonel medyada gerekse dijital alanda ilkeli ve sorumlu yayıncılık anlayışıyla çizgisini hiç bozmadan tam 62 senedir istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Doğru ve tarafsız habercilik politikasıyla, insan ve hakikat odaklı yaklaşımıyla, nezih ve kaliteli yapımlarıyla TRT'nin sesi dünyanın dört bir ucuna ulaşıyor. 2017'den bu yana düzenlenen TRT World Forum ise bu sesin farklı diller, renkler ve düşünme biçimleriyle daha da zenginleştiği, küresel ölçekte takip ve takdir edilen bir platform olma özelliği taşıyor.

Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

"MAZLUM VE MAĞDUR COĞRAFYALAR İÇİN BARIŞ TEMENNİ EDİYORUM"

İnsanlığın ortak sorunları bu platformda alanında uzman isimler tarafından etraflıca ele alınıyor. Güncel konulara ilave olarak geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek meselelere burada ışık tutuluyor. Yeni yöntemler, yeni yaklaşımlar, yeni çözüm önerileri farklı kıtalardan gelen katılımcılarla bu çatı altında derinlik kazanıyor. Bu sene gerçekleştirilecek oturum ve yuvarlak masa toplantılarında 43 ülkeden 150'ye yakın konuşmacı da inşallah alabildiğine verimli ve kuşatıcı değerlendirmeler yapacak. Bu değerlendirmelerin ufuk açıcı olmasını diliyor, buradan verilecek mesajların mazlum ve mağdur coğrafyalar başta olmak üzere dünyanın tamamı için barışa, huzura, istikrara vesile olmasını temenni ediyorum.

Şunu öncelikle ifade etmekte fayda görüyorum: Güç rekabetinin giderek sertleştiği, kuralların yok sayıldığı, kural temelli sistemin çok ciddi manada aşındığı, değerlerin adeta toprak kaymasına uğradığı sancılı bir dönemden geçiyoruz. Küresel yönetişim mekanizmaları, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözüme ulaştırılmasında yetersiz ve işlevsiz kalıyor. Uluslararası sistemin üzerine bina edildiği norm ve ilkelerin tamamı bugün ayaklar altına alınıyor. Eskinin ölmekte olduğu, yeninin ise henüz doğamadığı yapısal bir krizi hep beraber tecrübe ediyoruz. Akıl ve vicdan sahipleri olarak bu krizi adil ve hakkaniyetli çözümlerle sona erdirmenin hepimizin ortak mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Bu seneki forumun "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" başlığıyla düzenlenmesini bu bakımdan fevkalade isabetli buluyorum.

"DÜNÜN REÇETELERİYLE BUGÜNÜN SORUNLARINA ÇARE BULUNMAZ"

Yalnızca bizler değil, artık tüm dünya şu gerçeği görüyor ve anlıyor; Dünün reçeteleriyle bugünün sorunlarına çare bulunmaz. 81 yıl öncesinin güç ve imtiyaz sahipleri tarafından dizayn edilen mevcut uluslararası sistemin çıkmazlarını hepimiz yakından takip ediyoruz. En başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde cereyan eden hadiselere baktığımızda sistemin iflas bayrağını çektiği görülüyor. Şu anda on milyonlarca insan savaşların, çatışmaların, istikrarsızlıkların, açlık ve yoksulluğun pençesinde hayata tutunmaya çalışıyor. Durum öyle bir hal aldı ki zulüm ve kötülük sıradanlaşırken barış ve sağduyu çağrısı yapanlar azınlıkta kaldı.

Bakınız, hemen yanı başımızda, Gazze'de modern zamanların en büyük soykırımı yaşandı. Ekim 2023'ten bu yana, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere, Gazze'de 75 bin kişi İsrail saldırılarında acımasızca katledildi. 176 bin kişi yaralandı. Bu rakam, 1995'te yine tüm dünyanın gözleri önünde işlenen Srebrenitsa soykırımındaki şehit sayısının neredeyse 10 katına tekabül ediyor. Sadece geride bıraktığımız bir sene içerisinde 1.500 kardeşimiz hayatını kaybetti. Aynı saldırılarda 5.500'e yakın Filistinli yaralandı.

Yine hatipliğini konuşturdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT World Forum'da salonu ayağa kaldıran sözler

"YERLEŞİMCİ TERÖRÜ HER GÜN DAHA DA PERVASIZ HALE GELİYOR"

Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar yıkık dökük evlerde, enkaz yığınları içinde hayata tutunma mücadelesi veriyor. Hastanelerde yakıt ve ekipman sıkıntısı çekiliyor. İnsani yardım girişleri hâlâ engelleniyor. 2 milyonu aşkın sivil derme çatma çadırlarda, görenleri insanlığından utandıran ibtidai şartlarda yaşamak zorunda bırakılıyor. Gazze'yle birlikte Batı Şeria da bu acımasızlığın hedefi haline gelmiştir. Filistinlileri asırlardır yaşadıkları vatan topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan yerleşimci terörü, modern dünyanın kayıtsız bakışları altında her gün daha da pervasız hale geliyor.

İnanıyorum ki sizler de takip ettiniz; önceki hafta aralarında milletvekilleri, akademisyenler ve siyasetçilerin de olduğu uluslararası bir heyetin Batı Şeria'ya girişine izin verilmedi. Yine 20 gün önce Amerika merkezli bir gazetenin foto muhabiri Batı Şeria'daki yerleşimci çete üyeleri tarafından darbedilerek ağır yaralandı. Sadece ekim ayında Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik 3 binden fazla saldırı ve ihlal kayıtlara geçti.

"HANGİ GEREKÇE BÖYLE BİR İNSAN KIYIMINI MEŞRULAŞTIRABİLİR?"

Çoğu kayıtlara bile girmeyen hak ihlallerini daha da uzatmak mümkün. Peki, tüm bu olup biten karşısında bizim elimizi vicdanımıza koyup şunu sormamız gerekmiyor mu? Hangi gerekçe böyle bir insan kıyımını, işgali, gaspı meşrulaştırabilir? Çadır kentlere, hastanelere, okullara, masum çocukların yaşadığı evlere bomba atmanın; evleri zaten başlarına yıkılmış insanların üzerine ölüm yağdırmanın, insanları göçe zorlamanın ne tür gerekçeleri olabilir? Hepimiz biliyoruz ki ne bu cinnet halinin ne de bu cinnet hali karşısında sergilenen acizliğin hiçbir haklı sebebi yoktur ve olamaz.

"OTURUYORLAR, KONUŞUYORLAR VE DAĞILIYORLAR"

Ortada Müslüman, Hristiyan veya Musevi fark etmeksizin vicdan taşıyan herkesin itiraz etmesi gereken apaçık bir zulüm vardır. Bu zulüm bölgemizin tamamında öfkeyi ve nefreti körüklemektedir. Burada şunu da üzülerek ifade etmek istiyorum; Görevi barışı, güvenliği, istikrarı sağlamak olan uluslararası yapılar; daha önce Ruanda'da, Srebrenitsa'da ve kana bulanan pek çok yerde olduğu gibi Gazze'de de yaşananları tribünden seyretmektedir. İnsanlık trajedilerini endişeyle izlemekten veya endişeyle karşılamaktan, bütün bunlardan başka hiçbir adım atmıyorlar. İranlıların o meşhur atasözünde denildiği gibi; oturuyorlar, konuşuyorlar ve dağılıyorlar.

Bizim de imzalanmasına katkı verdiğimiz Gazze Barış Anlaşması ne yazık ki uygulanmıyor. Uluslararası ilişkilerin temeli olan ahde vefa ilkesi hayata geçirilemiyor. Bu şekilde hiçbir sorunun çözülemeyeceğini artık herkes anlamalıdır.

Türkiye söz konusu olduğun aslan kesilenler, mesele soykırım şebekesi olunca bakıyorsunuz hemen kağıttan kaplana dönüşüyor. Türkiye'yi art niyetli bir şekilde karalamaya ve sıkıştırmaya çalışılan algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Türkiye olarak daha adil ve özgür bir dünyanın inşası için bütün bedenimizi kalbimizi taşın altına koymuş durumdayız.

Birileri rahatsız olsa da kirli kampanyalar yapılsa da geri adım atmayacağız. Ne pahasına olursa olsun doğru bildiklerimizi dillendirmeye çözüm önerilerimizi paylaşmaya hakkı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Recep Tayyip ErdoğanPolitikaTürkiyeSözlerGüncelSon Dakika

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