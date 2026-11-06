Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü - Son Dakika
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Citibank'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü

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Citibank\'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
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2 yorum
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Citibank\'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü
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Dünyanın en büyük bankalarından Citibank'ın ABD'nin Florida eyaletindeki operasyon merkezine bir kişi uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Bankanın güvenlik görevlisi saldırganı tereddüt etmeden vurarak öldürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Florida eyaletindeki Citibank'ın operasyon merkezine gelen uzun namlulu silahlı bir kişi, binaya girmeye çalıştığı sırada güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Tehditi anında tespit eden görevli, tereddüt etmeden ateş açarak saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdi.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bankadaki o tehlikeli anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Amerika Birleşik DevletleriOperasyon3. SayfaCitibankFloridaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (2)

  • necogenç necogenç:
    İşte görev tanımı bu 1 0 Yanıtla
  • Suat Ahmet Suat Ahmet:
    Burda olsa ateş etsemmi etmesemmi ceza yermiyim diye düşünürken güvenlik görevlisi ölürdü..iki rahmet bir baş sağlığınkapanıp hiderdi.güvenlik karşısındakini öldürse hakkında soruşturma açılırdı 1 0
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