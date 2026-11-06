Citibank\'a silahlı saldırı! Güvenlik görevlisi hiç düşünmeden öldürdü

ABD'nin Florida eyaletindeki Citibank'ın operasyon merkezine gelen uzun namlulu silahlı bir kişi, binaya girmeye çalıştığı sırada güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Tehditi anında tespit eden görevli, tereddüt etmeden ateş açarak saldırganı olay yerinde etkisiz hale getirdi.

O ANLAR KAMERADA

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bankadaki o tehlikeli anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.