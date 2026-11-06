8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara\'dan geliyorum
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara\'dan geliyorum
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldürdükten sonra Eskişehir'de yakalanan Arif Sefa Özdemir'in savcılık ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Kaçış sırasında yeni bir silah edinmek isteyen saldırganın, gittiği köyde muhtara kendisini Ankara'dan gelen bir görevli gibi tanıtarak "Hakkında şikayet var. Ben Ankara'dan geliyorum" dediği ve silahını istediği öğrenildi. Muhtarın talebi reddettiğini anlatan Özdemir, köyden ayrıldıktan sonra devriyeleri görünce kaçtığını söyledi.

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir'in ifadesine ulaşıldı.

Katliamın ardından kaçarken defalarca araç değiştiren Özdemir'in, Eskişehir'de bir köy muhtarından silah almaya çalıştığı ortaya çıktı.

MUHTARA "ANKARA'DAN GELİYORUM" DİYEREK SİLAHINI İSTEMİŞ

Afyonkarahisar Adliyesinde savcılığa ifade veren Özdemir, kaçış sırasında yeni bir silah edinmek için plan yaptığını anlattı.

Seyitgazi istikametinde ilerlerken bir köye girdiğini belirten saldırgan, muhtara kendisini Ankara'dan gelen bir görevli gibi tanıttığını söyledi.

Özdemir, muhtara "Hakkında şikayet var. Ben Ankara'dan geliyorum." diyerek silahını istediğini, ancak muhtarın sinirlenerek bu talebi reddettiğini ifade etti.

Köyden ayrıldıktan sonra devriye ekiplerini gördüğünü anlatan zanlı, kaçmaya çalışırken kullandığı aracın çamura saplandığını belirtti.

"BENİ ASKER SANMALARI HOŞUMA GİTTİ"

Saldırganın ifadesinde, kaçış sırasında karşılaştığı gençlerin kendisini asker sanmasına ilişkin anlattıkları da dikkat çekti.

Özdemir, "Yolda bir aracı gördüm. Araç içerisindeki gençlere doğru yaklaştım. 'Gençler alkol mü içiyorsunuz' dedim. Onlar da 'hayır komutanım' dediler. Beni asker sanmaları hoşuma gitti, düzeltmedim. 'Biz burada birini arıyoruz' dedim, sıkıntılı bir araç olduğunu ve aracı teslim etmelerini söyledim. Aracı çalıştıramadım. Araç sahibi bana tarif ettikten sonra aracı alarak gittim." ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ CİNAYETİN NEDENİ OLARAK BORÇ MESELESİNİ GÖSTERDİ

Özdemir, ilk öldürdüğü üç kişiden Noman Toprak ile arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu öne sürdü.

Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile görüşmeye giderken aracına ruhsatsız tüfeğini ve fişeklerini aldığını belirten zanlı, yol boyunca alkol tükettiğini söyledi.

Buluşmada borcun ödenmesi konusunda tartışma çıktığını anlatan Özdemir, "Bekir, 'Bununla ne konuşuyorsun? Babasının yanına gitsene' dedi. Bunun üzerine kendilerini öldürmeye karar verdim. Onları, tarla bahanesiyle ıssız bir alana götürmeye karar verdim." dedi.

Üç kişiyi götürdüğü alanda yeniden tartışma yaşandığını ileri süren Özdemir, tüfeğine fişek doldurarak araçtakilere ateş açtığını itiraf etti.

BABASI TESLİM OLMASINI İSTEMİŞ

İlk üç kişiyi öldürdükten sonra babasını aradığını belirten saldırgan, "Yolda babamı arayarak baba ben dayanamadım, sürekli küfür ettiler. Üçünü de öldürdüm' dedim. Babam teslim olmamı söyledi. Ben de kaçacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI

Kaçarken telefonunu attığını ve karşılaştığı araçların önünü keserek sürücülerden otomobillerini istediğini anlatan Özdemir, bir çiftin silahına müdahale etmeye çalışması üzerine ikisini de öldürdüğünü söyledi.

Başka bir sürücünün silahını fark ederek polisi arayacağını söylemesi üzerine bu kişiye de ateş açtığını belirten zanlı, daha sonra karşılaştığı bir tıra birkaç el ateş ettiğini anlattı.

Özdemir, aracını değiştirmek istediği sırada karşılaştığı kadın sürücünün kendisini telefonuyla kayda aldığını fark edince de ateş açtığını ifade etti.

Kaçışı boyunca çok sayıda aracı gasbettiğini anlatan saldırgan, son olarak çaldığı araçla ana yola çıktığında yakalandığını söyledi.

"İLK ÜÇ KİŞİ DIŞINDA DİĞERLERİYLE HUSUMETİM YOKTU"

Olay sırasında alkollü olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını savunan Özdemir, ifadesinin sonunda pişman olduğunu öne sürdü.

Zanlı, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum. Jandarma ekiplerine ateş etmedim. Jandarmanın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Onları yaraladığımı kabul etmiyorum." dedi.

8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş8 kişiyi katletmeden bir gün önce muhtarı arayıp helallik istemiş 8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemişYeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandAfyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Okurların en beğendiği yorum

“Bu adam diğer fotoğraftaki adama benzemiyor. Elinde tüfekle çekilen adamın yüzü zayıf. Ben mi yanlış gördüm bilemedim. Allah'ım şerlilerin şerrinden sana…”

Tüm yorumlar (5)
Sefa ÖzdemirEskişehirAnkaraGüncelAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Bu adam diğer fotoğraftaki adama benzemiyor. Elinde tüfekle çekilen adamın yüzü zayıf. Ben mi yanlış gördüm bilemedim. Allah'ım şerlilerin şerrinden sana sığınırız. İnsan artık yolda bekleyen hiç kimseyi aracına almak istemiyor. Bu tarz insanlar yüzünden insan çekiniyor. Halbuki iyilik yapmak ne güzel şeydir. 4 1
  • Neyzen Erdinç Bal Neyzen Erdinç Bal:
    Bu adam elinde tüfek olan adama benzemiyor sanki. Onun yüzü daha zayıf. Çok eski fotoğrafını mı koydunuz bilemedim. Ben mi yanlış gördüm acaba? Allah'ım böyle şerli insanların şerrinden muhafaza eylesin. Artık yolda gördüğümüz belki gerçekten masum insanları aracımıza almaktan çekinir olduk. Oysa insan müşkülde kalmış birinin, müşkülünü çözmek ister. İyilik yapmak ister. Ama durum ortada. 3 0
  • Sami UYAROĞLU Sami UYAROĞLU:
    önemi yok muhtarlar sadece köylerde olmalı 0 1 Yanıtla
  • Nuri yıldız Nuri yıldız:
    Kaç yıl yatacak? İnfaz yasasına bu kişiler ne zaman girecek?? 0 0 Yanıtla
  • muratcil717 muratcil717:
    bu kadar mı basit can bu ya can hadi husumetin var öldürdün bunu anlarım da ya diğer 5 kişi 1 de yaralı gözü dönmüş alkol işi değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
İşte Sergen Yalçın’ın kalemini kırdığı 9 isim İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 9 isim
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi Otelin penceresi yerinden çıktı: 26 yaşındaki anne 7. kattan düşerek can verdi
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:45
Emre Belözoğlu’na Okan Buruk soruldu Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:36
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
16:27
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:57
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurland
15:07
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
15:04
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş’e acil iniş yaptı
Bomba ihbarı alan iki yolcu uçağı Venedik ve Bükreş'e acil iniş yaptı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 19:36:23. #.0.3#
SON DAKİKA: 8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android