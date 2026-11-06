8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara\'dan geliyorum

Afyonkarahisar'da silahla 8 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaraladıktan sonra kaçtığı Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalanan saldırgan Arif Sefa Özdemir'in ifadesine ulaşıldı.

Katliamın ardından kaçarken defalarca araç değiştiren Özdemir'in, Eskişehir'de bir köy muhtarından silah almaya çalıştığı ortaya çıktı.

MUHTARA "ANKARA'DAN GELİYORUM" DİYEREK SİLAHINI İSTEMİŞ

Afyonkarahisar Adliyesinde savcılığa ifade veren Özdemir, kaçış sırasında yeni bir silah edinmek için plan yaptığını anlattı.

Seyitgazi istikametinde ilerlerken bir köye girdiğini belirten saldırgan, muhtara kendisini Ankara'dan gelen bir görevli gibi tanıttığını söyledi.

Özdemir, muhtara "Hakkında şikayet var. Ben Ankara'dan geliyorum." diyerek silahını istediğini, ancak muhtarın sinirlenerek bu talebi reddettiğini ifade etti.

Köyden ayrıldıktan sonra devriye ekiplerini gördüğünü anlatan zanlı, kaçmaya çalışırken kullandığı aracın çamura saplandığını belirtti.

"BENİ ASKER SANMALARI HOŞUMA GİTTİ"

Saldırganın ifadesinde, kaçış sırasında karşılaştığı gençlerin kendisini asker sanmasına ilişkin anlattıkları da dikkat çekti.

Özdemir, "Yolda bir aracı gördüm. Araç içerisindeki gençlere doğru yaklaştım. 'Gençler alkol mü içiyorsunuz' dedim. Onlar da 'hayır komutanım' dediler. Beni asker sanmaları hoşuma gitti, düzeltmedim. 'Biz burada birini arıyoruz' dedim, sıkıntılı bir araç olduğunu ve aracı teslim etmelerini söyledim. Aracı çalıştıramadım. Araç sahibi bana tarif ettikten sonra aracı alarak gittim." ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ CİNAYETİN NEDENİ OLARAK BORÇ MESELESİNİ GÖSTERDİ

Özdemir, ilk öldürdüğü üç kişiden Noman Toprak ile arasında alacak verecek meselesi bulunduğunu öne sürdü.

Noman Toprak, Bekir Toprak ve Ahmet Uzel ile görüşmeye giderken aracına ruhsatsız tüfeğini ve fişeklerini aldığını belirten zanlı, yol boyunca alkol tükettiğini söyledi.

Buluşmada borcun ödenmesi konusunda tartışma çıktığını anlatan Özdemir, "Bekir, 'Bununla ne konuşuyorsun? Babasının yanına gitsene' dedi. Bunun üzerine kendilerini öldürmeye karar verdim. Onları, tarla bahanesiyle ıssız bir alana götürmeye karar verdim." dedi.

Üç kişiyi götürdüğü alanda yeniden tartışma yaşandığını ileri süren Özdemir, tüfeğine fişek doldurarak araçtakilere ateş açtığını itiraf etti.

BABASI TESLİM OLMASINI İSTEMİŞ

İlk üç kişiyi öldürdükten sonra babasını aradığını belirten saldırgan, "Yolda babamı arayarak baba ben dayanamadım, sürekli küfür ettiler. Üçünü de öldürdüm' dedim. Babam teslim olmamı söyledi. Ben de kaçacağımı söyledim." ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SIRASINDA KARŞILAŞTIĞI KİŞİLERE ATEŞ AÇTI

Kaçarken telefonunu attığını ve karşılaştığı araçların önünü keserek sürücülerden otomobillerini istediğini anlatan Özdemir, bir çiftin silahına müdahale etmeye çalışması üzerine ikisini de öldürdüğünü söyledi.

Başka bir sürücünün silahını fark ederek polisi arayacağını söylemesi üzerine bu kişiye de ateş açtığını belirten zanlı, daha sonra karşılaştığı bir tıra birkaç el ateş ettiğini anlattı.

Özdemir, aracını değiştirmek istediği sırada karşılaştığı kadın sürücünün kendisini telefonuyla kayda aldığını fark edince de ateş açtığını ifade etti.

Kaçışı boyunca çok sayıda aracı gasbettiğini anlatan saldırgan, son olarak çaldığı araçla ana yola çıktığında yakalandığını söyledi.

"İLK ÜÇ KİŞİ DIŞINDA DİĞERLERİYLE HUSUMETİM YOKTU"

Olay sırasında alkollü olduğunu ve bilincinin yerinde olmadığını savunan Özdemir, ifadesinin sonunda pişman olduğunu öne sürdü.

Zanlı, "Alkolün verdiği cesaretle bu eylemleri gerçekleştirdim. Çok pişmanım. Öldürdüğüm ilk üç kişi haricinde diğerleriyle bir husumetim yoktu. Kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyordum. Jandarma ekiplerine ateş etmedim. Jandarmanın nasıl yaralandığını bilmiyorum. Onları yaraladığımı kabul etmiyorum." dedi.