Son Dakika Ankara Haberleri

15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre tarafından ağustos ayında en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıklandı. İlk sırada 16 bin 411 haberle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer olurken, ikinci sırada 10 bin 480 haberle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Üçüncü sırada ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın bulunması dikkat çekti.

15:16 Fatih Erbakan: Seçim barajı sıfıra indirilmeli Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçim barajının sıfıra indirilmesi gerekir. Asıl olması gereken ve adil olan budur" dedi.

15:02 Tekirdağ'dan kısa kısa Ağustos ayında Ankara'da gerçekleşen Muaythai Türkiye Boks Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Ergeneli sporcular, Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i ziyaret etti.

15:01 Kırıkkale'de kazada ölen 3 kişi toprağa verildi KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesinde, dün 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü, Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.

14:42 Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2) Ankara'da iş merkezinin çatısında yangın (2)2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde iş merkezinin çatısındaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

14:22 Notalar engel tanımadı Notalar engel tanımadı Lima Enerji Engelsiz Müzik Korosu yeniden sahnede Limak Enerji tarafından engelli bireylere destek olmak hedefiyle hayata geçirilen 'Engelsiz Müzik Korosu' Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda müzik ziyafeti sundu.

13:33 Gençlerbirliği Asbaşkanı Muammer Akyüz'den başkent derbisi değerlendirmesi Açıklaması Gençlerbirliği Kulübünün basından sorumlu asbaşkanı Muammer Akyüz, TFF 1. Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacakları başkent derbisinin centilmenlik içinde geçmesini diledi.

13:27 ANKARA'DA İŞ MERKEZİNİN ÇATISINDA YANGIN ANKARA'da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde tek katlı iş merkezinin çatısında yangın çıktı.

13:16 İstanbul'da kiraların yükseliş trendi sürdü, konut satış fiyatları arttı "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul'da 8,4 yüzde puan, Ankara'da 1,8 yüzde puan ve İzmir'de 6,8 yüzde puan yükseldi.

13:11 Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerini çatısında yangın çıktı.

13:02 Ostim'de iş merkezinde yangın (2) Yanan iş merkesi Çatıdan yükselen alev ve duman Söndürme çalışmaları ANKARA - Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bir iş yerinde yangın çıktı.

12:50 Mazgala kızan sendikacılar tesis sahibi ve oğlunu darp etti Aydın'dan Ankara'ya giden Türk Metal Sendikası üyesi grup, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde mola verdikleri dinlenme tesisinde bir arkadaşlarının ayağının mazgala sıkışmasına sinirlenerek işletmeci ve oğlunu darp etti.

12:12 Yeni çalışma düzeninde çalışanlar fark edilmek ve ödüllendirilmek istiyor "Kurumların Ödüllendirme-Teşvik, Yardım ve Yan Haklar Araştırması"na göre, çalışanların beklentilerinde fark edilme ve ödüllendirilme ilk sıralara yerleşti.

12:12 Manisa FK'nın konuğu BB. Erzurumspor TFF 1'inci Lig'deki tarihinin ilk sezonuna üst üste 3 galibiyetle zirve ortağı olarak başlayan Manisa Futbol Kulübü, milli ara sonrası yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

11:43 Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu Antalya'da turizmci bir kişi, hayalini kurduğu ev için aracını internet ve sosyal medya üzerinde satılığa çıkardı.

11:35 Yola ev alma hayali ile çıkmıştı! Genç adam dolandırıcıların kurbanı oldu Antalya'da turizmci bir kişi, hayalini kurduğu ev için aracını internet ve sosyal medya üzerinde satışa çıkardı. Genç adam bir süre sonra kendisine ulaşan kişiler ile pazarlık yaparak satış konusunda anlaşıp, notere gitti. Devir öncesinde hesabına EFT yapılan parayı gören şahıs, satış işleminden sonra hesapta paranın olmadığını anladı. Dolandırıldığını anlayan genç adam, suç duyurusunda bulundu. Aracın ise önce galeriye sonra bir şahsa satıldığı ve plakasının değiştiği anlaşıldı.

11:34 Büyükşehir'den aronia meyvesi için destek Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma planı kapsamında yerli üreticiye destek vermeyi sürdürüyor.

11:24 Son dakika haber! Nijerya'ya yatırım daveti Son dakika haberler: Nijerya'nın Borno Eyalet Valisi Babagana Umara ve beraberindeki heyet, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Temel Aktay'ı ziyaret etti.

11:23 Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli 6 ilde operasyon düzenledi.

11:18 Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu Ev alma hayali ile çıktığı yolda otomobilinden de oldu Satış işleminde hesabına gönderilen 113 bin TL, işlem yapıldıktan sonra geri çekildi Antalya'da turizmci genç, sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı aracını dolandırıcılara kaptırdı Araç 3 gün içerisinde önce bir galeriye sonra da bir...

10:58 Ünsal, Soykırım kitabını Önal'a hediye etti Eğitimci, araştırmacı gazeteci yazar Serdar Ünsal tarafından yazılan Ermenilerin, 1919-1920 yılları arasında Iğdır ve çevresinde ve 1992 yılında Azerbaycan'ın Karabağ, Hocalı, Şuşa şehirlerinde yaptıkları soykırımın anlatıldığı "Soykırım" kitabını Türkiye Anıtlar Derneği Başkanı Selçuk...

10:52 İmzalar atıldı, Küçüklemalı Tabiat Parkındaki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor Bilecik'in gözde mesire alanlarından olan Küçükelmalı Tabiat Parkında, Pazaryeri Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce atılan imzalar doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

10:40 "Gelecek kuşaklar için en önemli zorluk iklim değişikliği" İklim değişikliğinin günümüzün ve gelecek kuşakların karşı karşıya olduğu en önemli zorluklardan biri olduğuna dikkat çekilen Küresel Umut Festivali 'Sıfır Atık-Sorumlu Tüketim, Sorumlu Üretim' webinarı dün gerçekleştirildi.

10:35 Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı Antalya'da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sırra kadem bastı Turizm beldesi Adrasan'dan Likya yolunda kaybolan dağcıdan 108 gündür haber yok Antalya'da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı.

10:34 Kağıtsporlu güreşçiler Süper Ligde mücadele etti Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı güreşçileri, serbest sitil güreş süper liginde Kocaeli'ni temsilen mindere çıktı.

10:23 SPOR Golbol Milli Takımı'yla şampiyon olan Reyhan Yılmaz: İstiklal Marşı'nı okutmak hayalimdi Golbol Milli Takımı'yla şampiyon olan Reyhan Yılmaz: İstiklal Marşı'nı okutmak hayalimdiAli ÇEVİKBAŞ / ISPARTA (DHA) - Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz (20), "İstiklal Marşı'nı okutmak benim hayalimdi.

10:14 Futbol: Haftanın programı Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 4. hafta, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları maçları oynanacak.

10:01 Gençlerbirliği başkent derbisiyle çıkışa geçmeyi hedefliyor TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında galibiyetle tanışamayan Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile oynayacağı başkent derbisini kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

10:00 Sayık Barajı 2021 sonuna yetişecek DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan Sayık Barajı inşaatının yaklaşık 4 ay içerisinde tamamlanması beklenirken baraj 960 dekar araziye can verecek.

09:57 MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki 'Pençe- Şimşek' operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09:53 MÜSİAD Birleşme ve Devralma Komitesi İzmir'de toplandı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Birleşme ve Devralma Komitesi, İzmir'de toplantı düzenledi.

09:52 İstanbul'da trafik yoğunluğu (2) İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla trafik yoğunluğu arttı.

09:49 Keçiören'deki huzurevi sakinleri için Çamlıdere gezisi Keçiören Belediyesi huzurevindeki yaşlılar Çamlıdere gezisinde, Şeyh Ali Semerkandi Türbesi, müze ve çeşitli doğal alanları gezerken bu yöreye ait lezzetleri de tattılar.

09:44 Yüz yüze eğitim döneminde öğrenciler beslenmede bunlara dikkat etmeli Yüz yüze eğitim döneminde öğrenciler beslenmede bunlara dikkat etmeliANKARA SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyenlerinden Fadime Aydın Küçük, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde okullarında açılması ile öğrencilerimizin beslenmelerinde dikkat edilmesi gerekenler...

09:44 Altındağlı kadınlar için ders zili çalıyor Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır. Merkezlerde yeni eğitim ve öğretim dönemi için kurs kayıtları başladı.

09:33 EDİRNE LALAPAŞA BÜYÜKÖĞÜNLÜ GÖLETİ VE SULAMASI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Edirne İline yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

09:29 Ankara'da silah ve uyuşturucu çetesine operasyon; 7 gözaltı ANKARA'da silah ve uyuşturucu ticareti yaparak haksız ekonomik çıkar sağlayan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

09:28 Son dakika haberi! Başkent'te 23 MLKP şüphelisi hakkında gözaltı kararı Son dakika gelişmesine göre Başkent'te 23 MLKP şüphelisi hakkında gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MLKP şüphelisi olduğu belirlenen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

09:24 Son dakika haber! Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez'i kabul etti Son dakika haberine göre Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i makamında kabul etti.

09:13 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

09:12 Başkentte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı Başkentte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı Başkentte uyuşturucu ve yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 11 şüpheli şahsa yönelik 12 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

09:08 Ankara'da terör soruşturmasında 23 şüpheliye gözaltı kararı ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MLKP silahlı terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

09:05 Suç örgütü operasyonunda 7 şüpheli gözaltı alındı Başkentte silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

08:59 Yurtta hava durumu Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Artvin çevreleri ile Adana...

08:56 CW Enerji ve Solarkol, yerli güneş enerjisi ekipman üretimi için iş birliği yaptı Güneş paneli üretici CW Enerji ve inverter üretimi yapan Solarkol, yerli güneş enerjisi ekipman üretimi alanında iş birliği için anlaştı.