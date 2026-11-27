Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçındaki vahim olaylar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Çağrının gerekçesi, Batum'daki maçta yaşanan olaylar oldu.
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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27.11.2026 19:07:29. #7.12#
SON DAKİKA: Batum'da Beşiktaş maçı olayları nedeniyle Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı - Son Dakika
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