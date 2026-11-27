Alanya'da balkondan düşen genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Hayatını kaybeden Nazlı Ay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.

BALKONDAN DÜŞTÜ

Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında dün yaşanan olayda Nazlı Ay (26), oturduğu dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, burada 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

EVDEKİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunan Ay'ın erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G.'yi (24) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİNİKE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Ay'ın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının yarın Finike'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.