5. kattan düşen Nazlı hayatını kaybetti! Evdeki 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki Nazlı Ay, kaldırıldığı hastanede 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı 27 yaşındaki M.E. ile 24 yaşındaki G.G. gözaltına alınarak tutuklandı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Ay'ın cenazesi yarın Finike'de toprağa verilecek.
Alanya'da balkondan düşen genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı. Hayatını kaybeden Nazlı Ay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi.
BALKONDAN DÜŞTÜ
Alanya'nın Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'taki 7 katlı bir binanın 5. katında dün yaşanan olayda Nazlı Ay (26), oturduğu dairenin balkonundan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, burada 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
EVDEKİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri, olay sırasında evde bulunan Ay'ın erkek arkadaşı M.E. (27) ile G.G.'yi (24) gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FİNİKE'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlı Ay'ın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadının yarın Finike'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?