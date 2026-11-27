Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün profesör alımına ilişkin yayımladığı ilan, akademik çevrelerde tartışma konusu oldu. Üniversitenin Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Tarihi Anabilim Dalı için açtığı profesörlük kadrosunun, daha önce YÖK tarafından dekanlık görevinden alınan Prof. Dr. Recai Aydın'a özel hazırlandığı ileri sürüldü.

İLANDAKİ BAŞVURU ŞARTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünün 23 Kasım 2026 tarihli ilanında, İktisat Tarihi Anabilim Dalı için bir profesör alınacağı duyuruldu. İlanda adaylarda aranan şartlara ilişkin, "Doçent ünvanını Mikro İktisat alanında almış olmak, Eğitim Ekonomisi, Kent ve Çevre Ekonomisi alanında çalışmış olmak" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu şartların Prof. Dr. Recai Aydın'ın akademik çalışma alanlarını doğrudan tarif ettiği öne sürülürken, ilanda belirtilen uzmanlık alanlarının kadro açılan İktisat Tarihi Anabilim Dalı ile örtüşmediği iddia edildi.

YÖK TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Prof. Dr. Recai Aydın, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'a yönelik destek açıklamalarının ardından yaz aylarında YÖK tarafından Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı görevinden alınmıştı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından üniversitede çeşitli görevlere atandığı öne sürülen Aydın, dekanlık görevinden alınmasının ardından daha önce görev yaptığı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine dönmüştü.

REKTÖRLE AKRABA OLDUĞU İDDİASI

Prof. Dr. Recai Aydın'ın, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile akraba olduğu da ileri sürüldü. Yayımlanan profesörlük ilanının Aydın'ın yeniden Düzce Üniversitesine dönmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı iddia edilirken, kadro şartlarının ilgili mevzuata ve akademik teamüllere uygunluğu tartışma konusu oldu.

GÖZLER YÖK'E ÇEVRİLDİ

Düzce Üniversitesinin yanı sıra farklı üniversitelerde görev yapan akademisyenler arasında da tartışmalara neden olduğu belirtilen ilanla ilgili gözler Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) çevrildi. Kişiye özel kadro açıldığı yönündeki iddialara ilişkin YÖK'ün ve ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.

ABD'DEN SINIR DIŞI EDİLDİĞİ DE ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan daha önce basına yansıyan haberlerde, Prof. Dr. Recai Aydın'ın eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ABD'den sınır dışı edildiği de ileri sürülmüştü.