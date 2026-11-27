Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mermer firması sahibi 49 yaşındaki iş insanı Karagöz'ün ölümüyle ilgili yürütülen cinayet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, Karagöz ve eşi Asiye Karagöz ile aynı sitede yaşadığı öğrenildi.

GELEN TELEFON ÜZERİNE EVE DÖNDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, iş gezisinde bulunan Karagöz'ü telefonla arayan bir komşusu, "Evinize yabancı birileri girip çıkıyor" diyerek kendisini uyardı. Bunun üzerine iş gezisini planlanandan erken tamamlayan Karagöz, sabaha karşı evine döndü. Anahtarıyla eve giren iş insanının, eşini iki erkekle birlikte gördüğü ve taraflar arasında kavga çıktığı ileri sürüldü.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU

Evden gelen gürültü ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Karagöz'ü salonda elleri ve ayakları iple bağlanmış halde buldu. İş insanının çıkan kavganın ardından boğularak öldürüldüğü ileri sürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ BAŞKA ODAYA SAKLANMAYA ÇALIŞMIŞ

Yeni Asır'ın haberine göre, cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınan M.K. ve A.D.'nin, polis ekiplerinin eve girdiği sırada başka bir odaya saklanmaya çalıştığı öğrenildi. İki şüphelinin de Karagöz çiftiyle aynı sitede yaşadığı belirtildi.

O KADINA LİNÇ GİRİŞİMİ

Karagöz'ün ölüm haberini alan yakınları, gözaltına alınan M.K., A.D. ve Asiye Karagöz'ü linç etmek istedi. Yaşanan gerginliğe müdahale eden polis ekipleri, üç şüpheliyi güçlükle ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı.