Avustralya'daki zehirli mantar davasında Erin Patterson, cezaevinde ölmekten kurtulmak için son yasal yola başvurdu. Patterson, Yüksek Mahkeme yargıçlarından hem mahkumiyet kararını hem de aldığı cezayı yeniden incelemelerini istedi.

MAHKEME DAVAYA BAKMAK ZORUNDA DEĞİL

Yüksek Mahkeme'nin başvuruyu kabul etme zorunluluğu bulunmuyor. Mahkemeye özel temyiz izni için yapılan başvuruların büyük bölümü ilk aşamada reddediliyor. RMIT Üniversitesi'nden kriminoloji uzmanı Doç. Dr. Brianna Chesser, mahkemenin yalnızca ulusal hukuku şekillendiren davalara baktığını belirterek, kabul için ciddi bir usul ihlali ya da insan hakları ihlali gibi ağır bir gerekçe aranacağını söyledi. Chesser, Patterson'ın davasının mahkemenin genellikle ele aldığı kategorilere girdiğini düşünmediğini de ifade etti.

Yüksek Mahkeme'ye özel temyiz izni başvurusu için tanınan 28 günlük süre bugün doluyor.

TEMYİZ MAHKEMESİ ŞARTLI TAHLİYE UMUDUNU SİLDİ

Victoria eyaletindeki Temyiz Mahkemesi'nin 3 yargıcı geçen ay Patterson'ın itirazını reddetti. Aynı kararla Patterson'ın şartlı tahliye olasılığı da tamamen ortadan kalktı. Yargıçlar, suçların "olağanüstü soğukkanlı ve planlı" olduğunu ve "en güçlü şekilde kınanması" gerektiğini vurguladı.

Patterson geçen yıl eylül ayında cezaya çarptırıldığında, ilk derece hakimi cezaevinde karşılaşacağı ağır koşulları gerekçe göstererek 33 yıllık şartlı tahliyesiz bir süre belirlemişti. Savcılık bu cezayı "açıkça yetersiz" bularak itiraz etmişti. Temyiz yargıçları da bu kapıyı kapattı ve Patterson'ın asla serbest bırakılmaması gerektiğine hükmetti. Patterson, cezasını Dame Phyllis Frost Cezaevi'nde çekiyor.

DANA WELLINGTON'DA "ÖLÜM MELEĞİ" MANTARI

Geçen yıl 11 hafta süren ve kamuoyunun yakından takip ettiği davada jüri, Patterson'ı suçlu buldu. Patterson, kayınpederi Don Patterson, kayınvalidesi Gail Patterson ve Gail'in kız kardeşi Heather Wilkinson'ı öldürmekten mahkum edildi. Patterson'ın, Melbourne'ün yaklaşık 135 kilometre güneydoğusundaki Leongatha kasabasında bulunan evinde konuklarına tek kişilik dana Wellington porsiyonları servis ettiği tespit edildi. Yemeklerde, Patterson'ın kendisinin bulup toplayıp hazırladığı "ölüm meleği" mantarları vardı.

Heather Wilkinson'ın eşi, yerel bir papaz olan Ian Wilkinson da aynı yemeği yedi ve Patterson bu nedenle cinayete teşebbüsten de suçlu bulundu. Haftalarca hastanede kalan Wilkinson hayatta kaldı, ancak zehirlenme nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları sürüyor. Yargılama boyunca suçsuz olduğunu savunan Patterson, zehirlenmenin kaza sonucu yaşandığını öne sürmüştü.

EŞİ SON ANDA YEMEĞE GELMEDİ

Patterson'ın ayrı yaşadığı eşi Simon Patterson'ın da yemeğe katılması bekleniyordu. Ancak Simon Patterson son anda gelmekten vazgeçti. Bu kararında, eşinin yıllar boyunca kendisini defalarca zehirlemeye çalıştığına inanmasının da payı vardı.

"FELAKET" SAVUNMASI REDDEDİLDİ

Patterson, Temyiz Mahkemesi'nde mahkumiyetinin 7 gerekçeyle hukuka aykırı olduğunu savunmuştu. Gerekçelerden biri, bir otel rezervasyonu karışıklığı nedeniyle jürinin savcılık ekibi, kilit bir polis tanığı ve basın mensuplarıyla aynı yerde kalmasıydı. Patterson'ın avukatları bu durumun "felaket" olduğunu ve yargılamanın bütünlüğünü zedelediğini ileri sürdü. Yargıçlar ise itiraz gerekçelerinin tamamını reddetti.