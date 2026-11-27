Yurt genelinde etkili olan dondurucu soğukların ardından hava sıcaklıkları bugün ve yarın yeniden yükselişe geçecek. Türkiye, kasım ayının son güneşli günlerini yaşarken pazar gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek. Sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi beklenirken birçok bölgede kar ve kuvvetli yağış etkili olacak.

TÜRKİYE KASIMIN SON GÜNEŞLİ GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Günlerdir etkili olan kuvvetli lodos ve poyrazın ardından düşen hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Yurt genelinde bugün ve yarın güneşli hava hakim olacak. Ancak yeni haftayla birlikte Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, beraberinde kar yağışı ve fırtınayı getirecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi'nin yer yer çok bulutlu, bölgenin batısının ise öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA SICAKLIK 18 DERECEYE ÇIKACAK

Marmara Bölgesi'nde Edirne ve Kırklareli'nde sağanak yağış etkili olacak. Bölge genelinde hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselecek. İç Anadolu Bölgesi'nde ise iki gün boyunca güneşli hava hakim olacak.

EGE'DE KUVVETLİ LODOS, AKDENİZ'DE GÜNEŞLİ HAVA

Ege Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkisini sürdürecek. Akdeniz Bölgesi'nde ise güneşli hava hakim olurken Adana'da öğle saatlerinde sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ YERİNİ GÜNEŞE BIRAKTI

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağışlı hava yerini güneşe bıraktı. Lodosun etkisiyle sıcaklıkların artacağı bölgede sahil kesimindeki illerde termometreler 18 dereceyi gösterecek.

DOĞUDA SICAKLIK SIFIRIN ALTINDA 7 DERECEYE DÜŞECEK

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iki gün boyunca açık hava beklenirken gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 7 dereceye kadar gerileyecek. Pazar gününden itibaren ise bölgede kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 10 DERECE DÜŞECEK

Bugün ve yarın yükselişini sürdürecek hava sıcaklıkları, pazar gününden itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte 10 dereceye kadar düşecek. Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve fırtına etkili olacak.

KAR YAĞIŞI TRAKYA'DAN GİRİŞ YAPACAK

Pazar günü Trakya'dan yurda giriş yapması beklenen kar yağışıyla birlikte Edirne'de 13 derece olan hava sıcaklığı 4 dereceye gerileyecek. Kentte karla karışık yağmur beklenirken pazartesi günü Kırklareli'nde kar yağışı etkili olacak.

KAR YAĞIŞI YENİ HAFTADA YAYILACAK

Trakya'nın ardından İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Salı gününden itibaren ise kar yağışı çevre illere yayılacak.

AKOM İSTANBUL İÇİN KAR TARİHİ VERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı"nda megakentte beklenen kar yağışına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İstanbul'da hava sıcaklıklarının aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği, kar yağışı ihtimalinin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadar olan dönemde en yüksek seviyeye ulaşacağı belirtildi.