Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KGK BAŞKANLIĞINA ORHAN ÇELİK ATANDI

Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığına Orhan Çelik getirildi. Kurul üyeliklerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Bekir Keleş, Hayrettin Güngör ve Devriş Ahmet Akıncı atandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİNDE İKİ ATAMA

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne İbrahim Hakkı Beyazıt, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne ise Ertuğrul Örnek getirildi.

DİYANET'TE ÜÇ KURUL ÜYESİ ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığında boş bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Mahir Demirkol, İsmail Turan ve İbrahim Çelik atandı.

ADLİ TIP KURUMUNA BEŞ ATAMA

Adli Tıp Kurumunda başkan yardımcılığı, ihtisas kurulu başkanlıkları ve üyeliklerine yapılan atamalar şöyle:

Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına Muhammet Şimşek,

Dokuzuncu İhtisas Kurulu Başkanlığına Uzm. Dr. Adem Çakır,

On Birinci İhtisas Kurulu Başkanlığına Dr. Öğr. Üyesi Fatih Mehmet Velibeyoğlu,

Yedinci İhtisas Kurulu Ortopedi ve Travmatoloji Üyeliğine Doç. Dr. Serkan Bayram,

Sekizinci İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğine Doç. Dr. Yalçın Avcı atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ÜÇ BÖLGE MÜDÜRÜ ATANDI

Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapılan atamalar kapsamında Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne İbrahim Bakırman, Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Gökhan Aktaş, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne ise Olgun Toprak getirildi.