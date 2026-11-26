Ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'da, iç ve doğu kesimlerde ise pus ile yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sıcaklıklar kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek; diğer bölgelerde kayda değer bir değişim yaşanmayacak. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı iller için öngörülen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13