Meteoroloji Marmara ile iç ve doğuda sis, kuzey ve batıda 2-4 derece artış öngörüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis görülecek. Kuzey ve batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
Ülke genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması öngörülüyor. Marmara'da, iç ve doğu kesimlerde ise pus ile yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, sıcaklıklar kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece yükselecek; diğer bölgelerde kayda değer bir değişim yaşanmayacak. Rüzgarın çoğunlukla güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı iller için öngörülen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 12
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 0
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13
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