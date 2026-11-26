UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi. Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden genç teknik adam, mağlubiyetten ders çıkaracaklarını söyledi.

"BU KADAR TOP KAYBINA CAN DAYANMAZ"

Oyuncularının genç ve gelişime açık olduğunu vurgulayan Arda Turan, takımının performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyelerindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz.

İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

"BU CEHENNEMİ YAŞAYACAĞIZ"

Mağlubiyetin ardından yaşadığı üzüntüyü dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖĞRENMEK LAZIM"

Ukrayna ligindeki performanslarıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadeleleri arasındaki farka değinen Turan, oyuncularının tecrübe kazanması gerektiğini belirtti.

"Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz."

EMRE BELÖZOĞLU'NA TEBRİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu da tebrik eden Arda Turan, "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"HAYATIM BOYUNCA PES ETMEDİM"

Mücadeleye devam edeceklerini belirten Turan, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha iyi oynadığını da kabul etti.

"Ben hayatım boyunca pes etmedim. Şampiyonlar Ligi'nde de pes etmeyeceğiz. Bu çocuklar daha çok genç. Bizim oyuncularımız milli arada genç milli takımlara gidiyor. Bahanelere sığınmadan elimizden geleni yapacağız. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman Polyannacılık oynamadım. Maçtan önce de inandığım doğruları söyledim. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi seviyesinde daha iyi oynar. Bunu da hocalarıyla birlikte bugün gösterdiler. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Bizim ise çıkarmamız gereken çok önemli dersler var."

"SAVAŞTA İNSANLAR ÖLÜYOR"

Ukrayna'da devam eden savaşın gölgesinde mücadele ettiklerini hatırlatan Arda Turan, yaşadıkları zorluklara ilişkin ise şunları söyledi:

"Hamaset yaptığımı düşünen insanlar bile var. Bunun acısını çekerken. Savaşta insanlar ölüyor ve biz bu oyunu insanların umudu için devam ettirmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri anlatamıyoruz. Genç ve potansiyelli oyuncular. Hayatımda ilk defa kaybetmiyorum. Son defa da olmayacak. Bugün Fenerbahçe ile başa baş oynadık. Yaşlarına ve kariyerlerine bakarsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Stada taraftarın gelmesine mutlu oluyoruz. Ne diyebilirim ki..."