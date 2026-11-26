İngiltere ve Galler'de mirasçısı henüz tespit edilemeyen binlerce kişinin mal varlığı, hak sahiplerinin ortaya çıkmasını bekliyor. İngiliz basınının resmi kayıtlardan derlediği listede 3 bin 325 farklı soyadı bulunuyor. Hayatını kaybeden kişilerle akrabalık bağını resmi belgelerle kanıtlayanlar, belirli şartları karşılamaları halinde mirastan pay alabilecek.

5 BİNİ AŞKIN MİRAS SAHİBİNİ BEKLİYOR

İngiliz hükümetine bağlı Bona Vacantia birimi tarafından yayımlanan listede, 23 Kasım itibarıyla henüz talep edilmemiş 5 bin 455 miras bulunduğu bildirildi. Söz konusu mal varlıkları arasında gayrimenkuller, nakit para ve kişisel eşyalar yer alabiliyor.

Vasiyetname bırakmadan hayatını kaybeden ve bilinen bir mirasçısı bulunmayan kişilerin mal varlıkları devlet tarafından yönetiliyor. Yasal mirasçıların ortaya çıkması halinde ise gerekli işlemlerin ardından hak sahiplerine devredilebiliyor.

LİSTEDE EN ÇOK YER ALAN 10 SOYADI

İngiliz basınının yaptığı incelemeye göre listede en sık karşılaşılan soyadları ve bunlara ait miras dosyalarının sayıları şöyle:

- Smith: 94

- Jones: 53

- Brown: 45

- Williams: 39

- Taylor: 29

- Davies: 28

- Wilson: 26

- Johnson: 25

- Thomas: 23

- Harris: 22

AYNI SOYADINI TAŞIMAK YETERLİ DEĞİL

Listede yer alan soyadlarından birini taşımak tek başına miras hakkı sağlamıyor. Başvuru sahiplerinin hayatını kaybeden kişiyle akrabalık bağını doğum ve evlilik belgeleri gibi resmi kayıtlarla kanıtlaması gerekiyor.

Mirasçı belirlenirken öncelik ölen kişinin eşine ve çocuklarına veriliyor. Ardından anne ve baba, kardeşler, yeğenler, büyükanne ve büyükbabalar ile belirli derecedeki diğer akrabalar değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'DE YAŞAYANLAR DA LİSTEYİ KONTROL EDEBİLİR

İngiltere veya Galler'de yaşamış bir akrabası bulunan Türkiye'deki vatandaşlar da yayımlanan listeyi inceleyebiliyor. Ancak mirastan pay alınabilmesi için akrabalık bağının belgelenmesi ve yasal mirasçılık şartlarının karşılanması gerekiyor.

MİRASI ALMAK İÇİN 30 YILA KADAR SÜRE TANINIYOR

İngiliz hükümetinin yayımladığı başvuru rehberine göre miras işlemlerinin tamamlanmasından sonraki 12 yıl içerisinde yapılan geçerli başvurularda, elde tutulan paraya ilişkin faiz de hak sahiplerine ödenebiliyor.

Bu süreyi kaçıran kişiler ise ölüm tarihinden itibaren 30 yıl içerisinde gerekli belgeleri tamamlamak şartıyla başvurabiliyor. Ancak bu durumda faiz ödemesi yapılmıyor. 30 yıllık süre dolduktan sonra yapılan başvurular kabul edilmiyor.

MİRASLARIN DEĞERİ AÇIKLANMIYOR

Resmi listede hayatını kaybeden kişilerin isimleri, ölüm tarihleri, öldükleri bölgeler ve dosya numaraları yer alıyor. Mal varlıklarının değerine ilişkin bilgiler ise yalnızca hak sahipliği kabul edilen kişilere veya yasal temsilcilerine açıklanıyor.

MİRAS LİSTESİNE NASIL ULAŞILIR?

Mirasçıları aranan kişilerin tam listesi İngiliz hükümetinin GOV.UK internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Düzenli olarak güncellenen liste son olarak 24 Kasım 2026 tarihinde yenilendi.