UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk’te teknik direktör Arda Turan, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe’yi tebrik eden Turan, takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olmadığını dile getirdi.

''BU KADARINA CAN DAYANMAZ''

Genç oyuncuların gelişim sürecine ve yapılan top kayıplarına dikkat çeken Arda Turan, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun. Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyelerindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz. İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz.'' dedi.

''BU ŞEKİLDE KAZANAMAZSIN''

Sözlerine devam eden genç hoca, ''Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız." sözlerini sarf etti.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖĞRENMEMİZ LAZIM''

Ligdeki durumlarına ve Devler Ligi seviyesine değinen Turan, "Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı

''ONA GÖNÜLDEN SARILIYORUM''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na özel bir parantez açan Turan, "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, ona gönülden sarılıyorum. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.