"Mahsun J" dizisinin başrol oyuncusu Mahsun Karaca, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'la yaptığı telefon görüşmesini paylaştı.

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ SORU

Karaca, bir arkadaşının kendisini arayıp "Ali Koç yanımda, seninle konuşmak istiyor" dediğini, ardından telefonu alan Koç'un "Mahsun J'nin yeni sezonu ne zaman gelecek?" diye sorduğunu aktardı.

"ŞAŞIRDIM BİR ŞEY DİYEMEDİM"

Soruyu beklemediğini söyleyen Mahsun Karaca, "Şaşırdım, bir şey diyemedim. 'Bilmiyorum başkanım' dedim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK SAMİMİ KONUŞTU, CANDAN GELDİ BANA"

Koç'un konuşma tarzının hoşuna gittiğini belirten oyuncu, "Çok samimi konuştu. Demezsin Türkiye'nin en zenginlerinden birisi arıyor, öyle bir konuştu ki. Nefret etmem, hayranı falan da değilim ama sevdim. Candan geldi bana." dedi.