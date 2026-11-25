Birleşik Arap Emirlikli iş kadını Dr. Suad Lutfi, İngiltere'nin başkenti Londra'da hedef alındı. Yalnızca 10 saniye sürdüğü belirtilen soygunda, iş kadınının aracında bulunan yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki lüks eşya çalındı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

FOTOĞRAF ÇEKTİRME BAHANESİYLE OYALADILAR

Görüntülere göre şüphelilerden biri, Dr. Suad Lutfi'nin yanına yaklaşarak kendisine hayran olduğunu ve onunla fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. İş kadınıyla konuşarak dikkatini dağıtan şüpheli, diğer hırsızın harekete geçmesi için fırsat yarattı.

Kadının dikkatinin başka yöne çevrilmesini fırsat bilen diğer şüpheli ise aracındaki çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Soygunun yaklaşık 10 saniye içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

ÇANTADAN LÜKS MARKALARIN ÜRÜNLERİ ÇIKTI

Çalınan eşyalar arasında Hermès marka çantalar, Cartier ve Van Cleef & Arpels imzalı lüks saatler ile mücevherlerin bulunduğu bildirildi. Eşyaların toplam değerinin yaklaşık 1 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, lüks eşya taşıyan kişilerin hedef alındığı dikkat çekici bir hırsızlık vakası olarak gündeme geldi.