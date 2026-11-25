UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'da Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alexander Kartveli Batum Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

RİZE'YE GERİ DÖNDÜ

Bugün öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla yola çıkan siyah-beyazlı kafile, Gürcistan hava sahasında bir süre tur attı. Hava şartlarının inişe elverişli olmaması üzerine uçağın rotası Rize-Artvin Havalimanı'na çevrildi. Kafile, uçağın buraya inmesinin ardından Batum'a kara yoluyla geçecek.

''HAYATIMIZIN EN GERGİN UÇUŞUYDU''

TRT Spor'a konuşan Beşiktaşlı yöneticiler, uçuş sırasında uçağa birden çok yıldırımın isabet ettiğini ve şiddetli türbülans yaşandığını aktardı. Rize'ye inişin ardından konuşan yetkililerin "Hayatımızda yaptığımız en gergin uçuştu" ifadelerini sarf ettiği belirtildi.

BASIN TOPLANTISI İPTAL

Yaşanan aksaklık nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun maç öncesinde gerçekleştireceği basın toplantısı iptal edildi.

MAÇ NEDEN İSTANBUL'DA OYNANAMIYOR?

Güvenlik endişeleri, diplomatik ve siyasi gerilimler ile tribün tepkileri nedeniyle İsrail takımlarının Türkiye’deki maçları çoğunlukla güvenlik gerekçesiyle UEFA tarafından tarafsız sahalara veya alternatif ülkelere alınıyor.