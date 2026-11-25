Amedspor'un futbolcusu Gift Orban'ın dans ettiği görüntülerin altında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Futbolcunun performansını eleştiren bir taraftarın yorumuna verilen sert yanıt şaşkınlık yarattı.

"BİZE TANGO DEĞİL, GOL LAZIM"

Amedsporlu bir taraftar, futbolcunun dans ettiği görüntülerin altına "Orban, tango yapmayı bırak, kendine gel. Bize tango lazım değil, gol lazım gol" yorumunu yaptı.

"SİZ SADECE KÜÇÜK BİR KULÜPSÜNÜZ"

Taraftarın eleştirisine Gift Orban adına kullanılan hesaptan oldukça sert bir yanıt geldi. Ekran görüntüsüne yansıyan yanıtta şu ifadeler yer aldı:

"Kendinizi Barcelona ya da Real Madrid mi sanıyorsunuz? Siz sadece küçük bir kulüpsünüz, o yüzden pis ağzınızı kapatın."