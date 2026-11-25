İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan aramaların ardından hayvanın kedi olduğunun açıklanmasıyla Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst, sessizliğini bozdu. Olay gecesi yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Üst, "Kafamıza göre paylaşım yapmadık" dedi.

"KESİNLİKLE BİRİNİN EVDE BESLEDİĞİ ASLANDI" DEMİŞTİ

Aslan ihbarının yapıldığı gece açıklamalarda bulunan Üst, "Kesinlikle birinin evde beslediği bir aslandı. Evcil hayvan olduğu belli" ifadelerini kullanmıştı. Bölgede güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaların ardından görüntülerdeki hayvanın kedi olduğu açıklanmıştı.

"HER İHBAR CİDDİYE ALINIR"

Yaşananların ardından yeniden açıklama yapan Muhtar Üst, söz konusu hayvanın kedi olduğunu belirterek gelen ihbarı ciddiye aldıklarını söyledi. Üst, "Her ihbar ciddiye alınır" ifadelerini kullandı.

Olay gecesi yapılan duyurulara ilişkin de konuşan Üst, kendi inisiyatifleriyle hareket etmediklerini belirtti.

VALİLİK ASLAN OLMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada, Uskumruköy Mahallesi'nde aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine çok sayıda ekibin katılımıyla arama çalışması yürütüldüğünü bildirmişti. Bölgenin termal kameralı dronlarla havadan ve ekiplerce karadan tarandığı, ayrıca yemleme yapılarak hareket sensörlü fotokapanların kullanıldığı belirtilmişti. Valilik, farklı açılardan çekilen yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıklamıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DA EVDE BESLENMİŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu da arama çalışmaları sırasında yaptığı açıklamada, görüntülerdeki hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermemesinin, bir kişi tarafından yetiştirilmiş olabileceği şüphesini doğurduğunu söylemişti. Ancak Aksu, bu yönde kesin bir bilgi bulunmadığının altını çizmişti.

BELGRAD ORMANI GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILMIŞTI

İhbarın ardından Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Demirciköy hattında beş ayrı noktada dronlarla arama yapılmış, jandarmaya bağlı komando timleri de çalışmalara katılmıştı. Genişletilen güvenlik önlemleri kapsamında Belgrad Ormanı araç ve yaya giriş çıkışlarına kapatılmış, bölgeye gelen vatandaşlar güvenlik görevlilerince geri çevrilmişti.