Meme kanseriyle mücadele eden 60 yaşındaki fenomen Christie Miller, hayatını kaybetmeden önce takipçileri için bir veda videosu hazırladı. Miller'ın ölümünün ardından yayımlanan video, sevenlerine son mesajı oldu.

"BU VİDEOYU İZLİYORSANIZ ÖLMÜŞÜM DEMEKTİR"

Haziran 2022'de dördüncü evre meme kanseri teşhisi konulan Miller, yaklaşık dört yıl boyunca hastalıkla mücadelesini takipçilerine anlattı. 23 Kasım'da hayatını kaybeden fenomenin önceden hazırladığı veda videosu Instagram hesabından yayımlandı. Miller, videoya "Bu videoyu izliyorsanız ölmüşüm demektir" sözleriyle başladı.

36 YILLIK EŞİNİ DE KANSERDEN KAYBETMİŞTİ

Miller'ın 36 yıllık eşi Mark Miller da Haziran 2025'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Veda videosunda eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarına yer veren fenomen, yaşamına ilişkin hiçbir pişmanlık duymadığını anlattı.

50 BİN TAKİPÇİSİNE SON KEZ SESLENDİ

Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunan Miller, son mesajında sevenlerine korkularının üzerine gitmelerini, başkalarının düşüncelerine takılmadan yaşamalarını ve her gün mutlu olmak için bir neden bulmalarını tavsiye etti. Gülümseyerek kameraya el sallayan fenomen, takipçilerine veda etti.