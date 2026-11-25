UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında Hollanda temsilcisi PSV'yi 5-1 mağlup etti. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada yaptığı iki asistle galibiyetin mimarlarından biri olan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınından büyük övgü aldı.

"SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR"

İlk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında rakibine beş gol atan Real Madrid'de Arda Güler, Federico Valverde ve Kylian Mbappe'nin gollerinde asist yaptı. Milli futbolcunun performansına hayran kalan takım arkadaşı Valverde, "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" ifadelerini kullandı. İspanyol basınında ise Arda Güler'in performansına ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

MUNDIARIO: MUHTEŞEM ARDA GÜLER

"Genç Türk yetenek, Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi. Valverde'nin golünde mükemmel bir asist yapan Güler, oyundan çıkmadan kısa bir süre önce de Mbappe'ye asist yaparak yeteneklerini sergiledi."

TELEMADRID: MOURINHO'NUN GÖZDESİ

"Arda Güler'in büyülü ikinci yarısı, performansını neredeyse taçlandıracak bir şutun hemen ardından 70. dakikada aniden sona erdi. Jose Mourinho, sakinliğini yeniden kazanmak için onu Camavinga ile değiştirdi. Türk oyuncu, Bernabeu seyircisinden ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Arda, Mourinho'nun gözdesi."

TRIBUNA SALAMANCA: OYUNU KONTROLÜNE ALDI

"Real Madrid, PSV'nin ilk yarıda kendilerini zorladığı anların ardından ezici bir galibiyet elde etti. Güler'in önderliğindeki ikinci yarıdaki reaksiyon, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel serisini sürdürmesini ve son 16 turuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı."

BERNABEU DIGITAL: BU TÜRK BİR DAHİ

"Arda Güler, Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'da PSV'ye karşı olağanüstü bir performans sergileyerek iki asist yaptı ve devre arasına geride giren takımın toparlanması için ana oyun kurucu rolünü üstlendi."

"Oynadığı 70 dakikadaki istatistikleri her şeyi anlatıyor. Güler 5 pozisyon yarattı, bunlardan ikisi net gol fırsatıydı, paslarının yüzde 90'ını tamamladı, 5 uzun pasından 3'ünde hedefi buldu ve 74 kez topla buluştu. Ayrıca 2 şut çekti."

DIARIO DE LEON: 1988'İN HAYALETLERİNİ GÖMDÜLER

Arda Güler ve Jude Bellingham'ın performansını "Arda ve Bellingham, 1988'in hayaletlerini gömdü" başlığıyla okuyucularına duyuran gazete, milli futbolcunun ikinci yarıdaki performansına dikkat çekti.