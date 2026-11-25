Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, 41 ilin valisi değişti. Kararnameyle Kilis Valiliğine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar atandı.

ERDOĞAN İLE ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

İlk kez valilik görevine getirilen Ayar'ın çocukluk yıllarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf dikkat çekti. Ayar'ın 2022 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "O zaman da heyecanımız aynıydı, bugün de aynı. Değişen tek şey yaşımız oldu" yazdığı görüldü.

CUMHURBAŞKANLIĞINDA DA GÖREV YAPTI

Yusuf Alperen Ayar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına geçmeden önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Temmuz 2024'te ise Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığına getirildi.

COP31 SÜRECİNDE AKTİF ROL ALDI

Bakanlığın bütçe, stratejik planlama ve mali yönetim süreçlerinin koordinasyonunda görev üstlenen Ayar, COP31'in organizasyon ve planlama çalışmalarında da aktif rol aldı. Ayrıca "Ev Sahibi Türkiye" kampanyası kapsamında birçok ilde yürütülen sosyal konut kura ve anahtar teslim süreçlerini koordine etti.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN OĞLU

Yusuf Alperen Ayar'ın, AK Parti'nin eski Rize Milletvekili ve eski Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın oğlu olduğu öğrenildi. Babasının milletvekilliği yaptığı dönemde özel bir firmada muhasebeci olarak çalışan Ayar, 2011 yılında Sebile Uslu ile evlendi. Ayar, üç çocuk babası.

İLK VALİLİK GÖREVİ KİLİS OLDU

24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Yusuf Alperen Ayar, Strateji Geliştirme Başkanlığı görevinden Kilis Valiliğine atandı.