ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde sokakta dolaşan tüysüz bir hayvan, sıra dışı görünümüyle dikkat çekti. Vücudunda çeşitli izler bulunan ve yürümekte güçlük çeken hayvanın hangi türe ait olduğu merak konusu olurken, görüntüler 2 milyondan fazla izlendi.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞINDA KARŞILAŞTI

San Diego'nun Mission Hills Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Dan Fulkerson, karşısına çıkan sıra dışı görünümlü hayvanı cep telefonuyla kaydetti. Orta büyüklükteki hayvanın tüylerini kaybettiği ve bir evin araç girişinde ilerlemekte zorlandığı görüldü.

"NE OLDUĞU HAKKINDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

Kaydettiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Fulkerson, hayvanı tanımlayamadığını belirterek takipçilerinden yardım istedi. Karşılaştığı hayvanın kediye ya da köpeğe benzemediğini söyleyen Fulkerson'un paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

UYUZ HASTALIĞINA YAKALANMIŞ OLABİLİR

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar hayvanın ağır uyuz hastalığına yakalanmış bir rakun olabileceğini belirtti. Bazıları ise hayvanın çakal, opossum veya tüysüz bir köpek olabileceği yönünde yorumlarda bulundu. Parazitlerin neden olduğu uyuz hastalığı, hayvanlarda yoğun tüy dökülmesine, kaşıntıya ve ciltte kabuklanmaya yol açabiliyor.

YETKİLİLERE HABER VERDİ

Fulkerson, hayvanı gördükten sonra bölgedeki hayvan kontrol birimine haber verdiğini açıkladı.