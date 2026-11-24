UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek haftayı kritik bir zaferle kapatan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

OKAN BURUK'TAN TEMSİLCİLERİMİZE TAM DESTEK

Türk futbolunun bu sezon Avrupa arenasında önemli bir çıkış yakaladığını vurgulayan Okan Buruk, hafta içinde sahaya çıkacak diğer temsilcilerimize başarı diledi.

''TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİM''

Deneyimli hoca açıklamasında "Türk takımlarının neler yapabildiğini bu sene Avrupa'daki tüm takımlarımız gösteriyor. Hepsine de başarılar diliyorum. Yarın Fenerbahçe oynayacak, Shakhtar'da da Arda Hoca var tabii. Orada gönlümüz nereye gidecek, orada şeyler var ama Türk takımlarının başarısı çok önemli. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maçları var. Tüm Türk takımlarımıza başarılar dilerim." yorumunu yaptı.

ARDA TURAN DETAYI GÜLÜMSETTİ

Okan Buruk'un, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk arasındaki mücadele için yaptığı "Orada gönlümüz nereye gidecek..." yorumu, canlı yayında neşeli anlara sahne oldu.