Hayrettin Kubur:

Gündemi değiştirmek için yapılan atraksiyon bunlar

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sultan.kocatuerk: hangi günde mi değiştirecekler pardon da gündemi degistirse değiştirirse CHP’liler değiştirir hep onların yolsuzlukları çıkıyor ne kadar şerefsizsiniz anlatamam yani 29 62

Ragnar Lothbrok: İyi bir laf ezberlemişsiniz bi gündem varsa başka olay olamaz dimi aklam sabah zengin foncuların muhabbetini yapmalıyız 9 22

suna genç: ülkede sadece fon olayı var başka olay olmamalı. bu zekayla bıktırdınız artık. 7 17

Rick Ricco: Hayrettin vidalari gevsettin siz nasil bir muhalefetsiniz. Fon deriz gündem dersiniz Haci Imam deris gündem dersiniz mezarlik Raki deriz gündem dersiniz. Su gündem ne gündemi bir söyleseniz bizde okusak. 5 12

burhan kıraç: Gözaltı ,ünlüler , falanda filan :)) daha önce alınanlar ne oldu :)) FON vurgun haberleri ve kaç kişi daha alınacak o kadar paranın akıbeti ne oldu ki :) Makarnayı çok yemek beyinde düşünme ve algılama derecesini sıfırlıyormuş :)) 9 7

Selami KARAGÜLLE: Aynen aslında fon soruştuması sonuçlanana kadar bütün herkesin suç işlenmesininde yasaklanması lazım dimi güzel kardeşim arkadaş nasıl bir zamana denk geldik ya:) 4 3

[email protected]: hayrettin ; neyin gündemi değiştiriliyor ? Fon soruşturmasın da hiç kimse meydanlarda suçluyu savunmuyor kim suçlu ise cezasını çeksin. Yeni parti hırsızı, sahtekarı, tacizciyi,LGBT liyi meydanlarda kefil olarak savunuyor! Kim kime karşı gündem değiştirme çabasında ? 2 3