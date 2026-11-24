Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle AS 532 tipi askeri helikopter düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ENKAZA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığından olaya ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.

AS 532 COUGAR TİPİ HELİKOPTER

AS-532 Cougar, 3 kişilik mürettebatıyla hava koşullarına bağlı olarak 20 ila 29 tam teçhizatlı asker veya 6 sedyeli yaralı taşıyabilen, yaklaşık 9.000-9.750 kg azami kalkış ağırlığına sahip çift motorlu çok amaçlı bir askeri helikopterdir. Her biri 1.589 beygir güç üreten iki adet Turbomeca Makila 1A1 turboşaft motoru sayesinde saatte 249-282 km azami hıza, 573 km menzile ve 3.450 metre hizmet tavanına ulaşan platform; personel nakliyesi, tıbbi tahliye ve Muharebe Arama Kurtarma (CSAR) görevlerinin yanı sıra yan kapı makineli tüfekleri, roketatarlar ve gemisavar füzeleriyle donatılabilen silahlı varyantlarıyla da aktif olarak kullanılmaktadır.

MALATYA'DA DA HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde eğitim uçuşu yapan Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter 12 Kasım 2026 tarihinde düşmüştü. Kazada 4 askerimiz şehit olmuştu.

İşte ilk görüntüler:

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