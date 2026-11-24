İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney'in mezarını ziyaret etti. Pezeşkiyan'ın tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı ve Hamaney'in tabutuna başını dayadığı görüntülere yansıdı.

HAMANEY'İN MEZARININ BAŞINDA DUYGUSAL ANLAR

Paylaşılan görüntülerde, Pezeşkiyan'ın mezarı başında duygusal anlar yaşadığı görüldü.