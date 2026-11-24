Pezeşkiyan, Hamaney'in mezarının başında ağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in saldırısında ölen eski dini lider Ali Hamaney'in mezarının başında ağladı. Pezeşkiyan'ın Hamaney'in tabutuna başını dayadığı görüldü.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden eski dini lider Ali Hamaney'in mezarını ziyaret etti. Pezeşkiyan'ın tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı ve Hamaney'in tabutuna başını dayadığı görüntülere yansıdı.
HAMANEY'İN MEZARININ BAŞINDA DUYGUSAL ANLAR
Paylaşılan görüntülerde, Pezeşkiyan'ın mezarı başında duygusal anlar yaşadığı görüldü.
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