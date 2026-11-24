UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'de Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Shakhtar Donetsk'te CEO Serhii Palkin, kritik randevu öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan Palkin, teknik direktörleri Arda Turan'dan övgüyle bahsederken, gelecek sezon iç saha maçları için Türkiye ihtimaline yeşil ışık yaktı.

TÜRKİYE'DEKİ STATLAR MASADA: ''ÇOK MUHTEMEL''

Ülkedeki savaş nedeniyle iç saha maçlarını farklı ülkelerde oynamak zorunda kalan Ukrayna temsilcisinin CEO'su, Arda Turan'ın gelişiyle Türkiye ile bağlarının güçlendiğine dikkat çekti. En büyük hayallerinin Donetsk'teki Donbas Arena'ya dönmek olduğunu belirten Palkin, gelecek sezon için Türkiye seçeneğini "Türkiye'de çok iyi statlar ve tutkulu taraftarlar var. Savaş devam ettiği için gelecek sezon da iç saha maçlarımızı oynayacağımız bir stat seçmek zorunda kalmamız çok muhtemel. Türkiye'deki statlardan birini elbette seçenek olarak değerlendirebiliriz." sözleriyle duyurdu

''TAKIMA MUAZZAM BİR ENERJİ GETİRDİ''

Teknik direktör Arda Turan'ın kulüpteki etkisine ayrı bir parantez açan Palkin, genç çalıştırıcının Eyüpspor'da gösterdiği potansiyel ve futbolculuk kariyerindeki üst düzey tecrübesiyle kendilerini etkilediğini söyleyerek "Arda takıma muazzam bir enerji getirdi, oyuncuları motive etme konusunda olağanüstü. İlk sezonunda Ukrayna şampiyonluğunu kazandık ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıktık. Takım da onunla birlikte gelişiyor." ifadelerini kullandı.