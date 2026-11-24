Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

"KADERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ"

Maç hakkında yorum yapan genç teknik direktör, "Duygusal olarak önemli bir maç. Ama her şeyden önce önemli olan Shakhtar'ın geleceği. Ben bir hedef için buradayım. Bazen kendi duygularımızı böyle anlarda yönetmek lazım. Bizim için duygusal bir maç ama kaderimiz açısından önemli bir maç." dedi.

"HEYECANLI VE ÜMİTLİYİZ"

Sözlerine devam eden Turan, "Fenerbahçe maçı için heyecanlı ve ümitliyiz. Kolay bir maç olmayacak ama Shakhtar'ın oyununu göstermek ve geri adım atmak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"HER ANI YÖNETMELİYİZ"

Rakibi Fenerbahçe'nin kalitesine dikkat çeken Arda Turan, "Fenerbahçe'nin çok iyi bir hocası var, detaylara dikkat eden ve çok iyi bir takımı var. Bu anları daha önce oynamış, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış, Dünya Kupası'nı kazanmış oyuncular var. Böyle oyunculara karşı oynarken her zaman tetikte olmalısınız. Çünkü en ufak bir fırsatı da değerlendireceklerdir. Bu arada her atılan, yenilen gol, her puan çok önemli. O yüzden hazır olmak zorundayız, her anı yönetmek zorundayız." sözlerini sarf etti.

"BİR HAYAL OLACAK"

İlk 24'e girme hayallerinden bahseden genç hoca, "Tek tek gideceğiz ama hayal ettiğimiz oyunu oynuyoruz, hayal ettiğimiz şansları yakalıyoruz. İlk 24'e girebilirsek, bu bir hayal olacak. Gerçekten çok zor bir şey yaptığımız. Bu çocukların yaptıklarıyla gurur duyuyorum. 24'e kalır mıyız, bilmiyorum ama Ukrayna halkının savunduğu değerleri, saha içinde futbol ne kadar savunursa o kadar savunacağız." açıklamasını yaptı.

''HERKESİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR''

Son olarak taraftarlara mesaj yollayan Arda Turan, "Gelen herkesin başımız üzerinde yeri var, soframız geniş. Kendi kültürümüzde de misafir en iyi şekilde ağırlanıyor. Güzel bir maç, güzel bir mücadele. İnsanlar için seyir zevki yüksek bir maç izletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.