Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye ekonomisine ve para politikasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki fon krizinin ülkenin kredi notu üzerinde kısa vadede doğrudan bir etkisinin olmadığını belirten Morales, ekonomi programının kriz nedeniyle rayından çıkmadığını söyledi. Morales ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonuna doğru bir faiz indirimi daha yapmasını beklediklerini açıkladı.

FON KRİZİ KREDİ NOTUNU KISA VADEDE ETKİLEMEYECEK

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, CNBC-e'den Tanem Zaman'a yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan fon krizinin ülkenin kredi notu üzerinde doğrudan ve kısa vadeli bir etkisinin bulunmadığını ifade etti.

Krizin bazı zorlukları beraberinde getirdiğini ancak ekonomi programının uygulanmasını sekteye uğratmadığını belirten Morales, gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Morales, Fitch'in özellikle fon krizinin döviz rezervleri üzerinde baskı oluşturup oluşturmayacağına ve enflasyonu yeniden yükseltip yükseltmeyeceğine odaklandığını dile getirdi.

TCMB'DEN BİR FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLENİYOR

Türkiye'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Morales, TCMB'nin ilave parasal gevşemeye kapı aralayan mesajlar verdiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda yıl sonuna doğru bir faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini düşündüklerini belirten Morales, para politikasındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisi açısından önemini koruduğunu vurguladı.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ ARALIKTA GÜNCELLENECEK

Türkiye'de enflasyonun ana eğiliminde düşüş işaretleri görülmesine rağmen yıllık enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirten Morales, Fitch'in Türkiye'ye ilişkin yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini aralık ayının başında güncelleyeceğini açıkladı.

DÖVİZ KURUNDA SERT HAREKET UYARISI

Döviz kurunda yaşanabilecek sert hareketlerin Türkiye ekonomisi açısından risk oluşturabileceğine işaret eden Morales, kurdaki hızlı yükselişlerin dolarizasyonda artışa ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıya neden olabileceği uyarısında bulundu. Türkiye'nin MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'nden çıkarılması ihtimalini de değerlendiren Morales, böyle bir gelişmenin piyasalarda belirsizlik yaratabileceğini ifade etti.